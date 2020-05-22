Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества". Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.
Сейчас в законе об образовании воспитание осуществляется "на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил" и проводится в "интересах человека, семьи, общества и государства".
Президент предложил дополнить это определение, закрепив в законе необходимость формирования "чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению".
В пояснительной записке говорится, что патриотическое воспитание будет частью работы образовательных программ, а разработают подход сами учебные заведения.
Комментарии
А при чем здесь достижения и победы СССР и путин, Пускай патриотизм на своих достижениях и победах воспитывает, а то примазался понимаешь.
Ну он и новатор! Вперед все разрушил, а теперь возрождает только выдает за свое решение! Патриотическое воспитание школьников было еще при СССР!
Дух навализма под себя надо выветривать с младых лет.
Запоздалое решение, думаю этим никто в серьёзных не будет заниматься.
О каком патриотизме и гражданственности он говорит??? Он же сам показывает пример, что можно обманывать людей! Обратимся к его словам, что не будет повышения пенсионного возраста пока он президент... Что видим по факту: пенсионный возраст повышен, а он продолжает быть президентом! И этот человек говорит о патриотизме!!!
диды воевали, роттенбергу надо помочь, типа так?
Не пора ли этому "патриоту" уйти с поста...
Последнее прибежище негодяев. Обидно, что они под эти "патриотические" мероприятия распилят ещё много народных денег...
При Гитлере не разрушили столько предприятий, сколько при Путине. Там в Европе, а здесь от Калининграда до Дальнего Востока разруха.
уважение должно быть ко всем, а не только к защитникам отечества и старикам, уважать за возраст вообще бред
как показала практика, государство за период становления гражданином подрастающего поколения может и поменяться на 180 градусов. учили любить одну страну, а стала совершенно другая...
22.05.2020 14:12
Alex1976
А при чем здесь достижения и победы СССР и путин, Пускай патриотизм на своих достижениях и победах воспитывает, а то примазался понимаешь.
Как это?!? Без Путина не было бы победы в ВОВ! Осталось ему победить в ВОВ 1812 года всего только.