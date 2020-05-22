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Совершил тяжкое преступление. 21-летнего парня разыскивают в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Подозреваемого ищут в том числе и через соцсети
Фото: tv-mig.ru

Фото: tv-mig.ru

ГУ МВД России по Алтайскому краю опубликовало фотографию молодого человека, который подозревается в совершении тяжкого преступления. 

Подозреваемый – Даниил Анатольевич Ганов 18.03.1999 года рождения. По своему роду деятельности он может работать на строительных объектах. 

Его приметы: рост: 175-178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Особых примет нет, одевается по сезону.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.

Фотографию подозреваемого распространяют в соцсетях, также ее можно увидеть на сайте регионального МВД. 

Какое именно преступление совершил молодой человек, не уточняется.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.05.2020 14:20
- гость -

Где фото?

22.05.2020 14:32
- гость -

Какое именно преступление совершил молодой человек, не уточняется...

Секретик?
Пусть тогда сами и ловят

22.05.2020 14:52
гость

ГУ МВД России по Алтайскому краю опубликовало фотографию молодого человека

Хорошая фотография, я его сразу узнал, это Даниил Анатольевич Ганов

22.05.2020 15:13
гость

зашел на сайт...пока раздел нашел...потом рубрику...их там полно...!!!

Вот так и обращаются УВД к гражданам. Тяжело для статьи фото скинуть???

22.05.2020 15:21
- гость -


22.05.2020 14:52
гость
Хорошая фотография, я его сразу узнал, это Даниил Анатольевич Ганов

Мы молодец! Ведь Ганов хотел тебя запутать, встал на цыпочки, на фото человек 185-190 см ростом судя по басурманской шкале.

А если серьезно, то амик утомил с фотоспамом. Вставляют во все новости первую попавшуюся нагугленную картинку. Все пестрит, меняется местами. В прыгающие страницы со все подгружающимися рекламными блоками вообще песня. Первые 10 секунд после открытия новости можно и не пытаться читать комментарии, страница прыгает и прыгает.

По этой причине я перестал размещать рекламу своей компании на амике. Реклама сейчас не заметна. А во времена Шаповаловой и старого дизайна она работала

22.05.2020 15:23
- гость -

30 блоков спам-рекламы между новость и комментариями (рука-лицо)

22.05.2020 15:28
- гость -

22.05.2020 15:21
- гость - А это случайно не вы тут лечение рекламировали? бадами от всех бед и напастей?

22.05.2020 15:39
- гость -

22.05.2020 15:23
- гость -
адблок поставь и не будет рекламы.

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