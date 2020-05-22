Совершил тяжкое преступление. 21-летнего парня разыскивают в Алтайском крае

ГУ МВД России по Алтайскому краю опубликовало фотографию молодого человека, который подозревается в совершении тяжкого преступления.
Подозреваемый – Даниил Анатольевич Ганов 18.03.1999 года рождения. По своему роду деятельности он может работать на строительных объектах.
Его приметы: рост: 175-178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Особых примет нет, одевается по сезону.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.
Фотографию подозреваемого распространяют в соцсетях, также ее можно увидеть на сайте регионального МВД.
Какое именно преступление совершил молодой человек, не уточняется.
Комментарии
Где фото?
Какое именно преступление совершил молодой человек, не уточняется...
Секретик?
Пусть тогда сами и ловят
ГУ МВД России по Алтайскому краю опубликовало фотографию молодого человека
Хорошая фотография, я его сразу узнал, это Даниил Анатольевич Ганов
зашел на сайт...пока раздел нашел...потом рубрику...их там полно...!!!
Вот так и обращаются УВД к гражданам. Тяжело для статьи фото скинуть???
22.05.2020 14:52
гость
Хорошая фотография, я его сразу узнал, это Даниил Анатольевич Ганов
Мы молодец! Ведь Ганов хотел тебя запутать, встал на цыпочки, на фото человек 185-190 см ростом судя по басурманской шкале.
А если серьезно, то амик утомил с фотоспамом. Вставляют во все новости первую попавшуюся нагугленную картинку. Все пестрит, меняется местами. В прыгающие страницы со все подгружающимися рекламными блоками вообще песня. Первые 10 секунд после открытия новости можно и не пытаться читать комментарии, страница прыгает и прыгает.
По этой причине я перестал размещать рекламу своей компании на амике. Реклама сейчас не заметна. А во времена Шаповаловой и старого дизайна она работала
30 блоков спам-рекламы между новость и комментариями (рука-лицо)
22.05.2020 15:21
- гость - А это случайно не вы тут лечение рекламировали? бадами от всех бед и напастей?
22.05.2020 15:23
- гость -
адблок поставь и не будет рекламы.