Совершил тяжкое преступление. 21-летнего парня разыскивают в Алтайском крае

ГУ МВД России по Алтайскому краю опубликовало фотографию молодого человека, который подозревается в совершении тяжкого преступления.

Подозреваемый – Даниил Анатольевич Ганов 18.03.1999 года рождения. По своему роду деятельности он может работать на строительных объектах.

Его приметы: рост: 175-178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Особых примет нет, одевается по сезону.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.

Фотографию подозреваемого распространяют в соцсетях, также ее можно увидеть на сайте регионального МВД.

Какое именно преступление совершил молодой человек, не уточняется.