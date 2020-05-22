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Совершил тяжкое преступление. 21-летнего парня разыскивают в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Подозреваемого ищут в том числе и через соцсети
Фото: tv-mig.ru

Фото: tv-mig.ru

ГУ МВД России по Алтайскому краю опубликовало фотографию молодого человека, который подозревается в совершении тяжкого преступления. 

Подозреваемый – Даниил Анатольевич Ганов 18.03.1999 года рождения. По своему роду деятельности он может работать на строительных объектах. 

Его приметы: рост: 175-178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Особых примет нет, одевается по сезону.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.

Фотографию подозреваемого распространяют в соцсетях, также ее можно увидеть на сайте регионального МВД. 

Какое именно преступление совершил молодой человек, не уточняется.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.05.2020 14:20
- гость -

Где фото?

22.05.2020 14:32
- гость -

Какое именно преступление совершил молодой человек, не уточняется...

Секретик?
Пусть тогда сами и ловят

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