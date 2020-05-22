Совершил тяжкое преступление. 21-летнего парня разыскивают в Алтайском крае

ГУ МВД России по Алтайскому краю опубликовало фотографию молодого человека, который подозревается в совершении тяжкого преступления.
Подозреваемый – Даниил Анатольевич Ганов 18.03.1999 года рождения. По своему роду деятельности он может работать на строительных объектах.
Его приметы: рост: 175-178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Особых примет нет, одевается по сезону.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.
Фотографию подозреваемого распространяют в соцсетях, также ее можно увидеть на сайте регионального МВД.
Какое именно преступление совершил молодой человек, не уточняется.
Комментарии
Где фото?
Какое именно преступление совершил молодой человек, не уточняется...
Секретик?
Пусть тогда сами и ловят