Алтайский тракторист пытался подкупить автоинспектора

В Зональном районе завершилось расследование в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье "Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей".

В феврале 2020 года в одном из сел района сотрудники ГИБДД остановили трактор Т-70. У водителя отсутствовали права и документы на транспорт. Для составления протокола автоинспекторы пригласили тракториста в салон служебного автомобиля. Там мужчина предложил "договориться на месте" и положил деньги на панель. Однако сотрудники полиции от взятки отказались.

Как сообщают в краевом Следственном комитете, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай осудят бывшего сотрудника ГИБДД, который оформил своему знакомому права в обмен на строительные услуги.