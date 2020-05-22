Глава Тульской области заступился за медсестру, надевшую защитный костюм на купальник

За медсестру, надевшую прозрачный защитный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач Анна Савищева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Первой девушку поддержала главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева. Она рассказала, что сотрудница учреждения является профессионалом, которая оказывает помощь на высоком уровне. В больнице ее ценят как хорошую работницу.

По словам главврача, когда фото девушки попало в Сеть, губернатор области Алексей Дюмин приехал в больницу и поблагодарил за работу всех медиков и медсестру в частности.

"Его позиция: медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид.Такова и позиция нашей больницы", – сказала Савищева.

Позднее девушку поддержал и глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк. Он поблагодарил ее за работу и признал, что на самом деле работа очень тяжелая.

Напомним, что фотография с медсестрой инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы облетела интернет 20 мая.

Из-за жары на смену девушка надела поверх нижнего белья защитный костюм, однако не знала, что он будет просвечивать. Сотруднице сделали дисциплинарное замечание, однако позже стало известно, что она продолжает работать в учреждении, и наказывать медсестру не будут.