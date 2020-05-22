В России за сутки коронавирусом заразились менее девяти тысяч человек

За последние сутки в России выявили 8894 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 326 448. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольший прирост наблюдается в Москве – там за день выявили 2988 больных. Второе и третье место занимает Московская область (824) и Санкт-Петербург (389) соответственно.

Из больниц за сутки выписали 7144 выздоровевших пациента, всего с начала вспышки инфекции вылечилось 99 825. От осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, на 22 мая скончались еще 150 зараженных, общее число смертей достигло 3 249.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае 22 мая выявили 74 новых случая инфицирования COVID-19. Всего за время эпидемии в регионе обнаружили 1185 больных, c подтвержденным коронавирусом погибло 10 человек.