50 нарушителей масочного режима в Алтайском крае привлекут к ответственности

Более 1,5 тыс. протоколов полицейские составили за несоблюдение режима самоизоляции в Алтайском крае. Из них около 50 материалов – за нарушение масочного режима. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Полицейские выявили нарушителей во время профилактических рейдов. Больше всего протоколов составили в Барнауле.
"Материалы уже отправили в суд, там их рассмотрят и примут процессуальное решение по статье КоАП 20.6.1. По ней нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей", – пояснила Светлана Ляпунова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Напомним, масочный режим в Алтайском крае ввели 12 мая. Это значит, что на остановках, в общественном транспорте, магазинах, аптеках, на предприятиях общепита и сферы услуг нужно носить маски.
По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, маска может защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Особенно она эффективна, если ее применяют оба человека: и здоровый, и инфицированный. В таком случае возможность передачи этой инфекции просто в разы меньше.
Несмотря на это, жители Алтайского края пренебрегают профилактическими мерами, прописанными в указах губернатора. 21 мая на заседании правительства Виктор Томенко заявил, что ситуация в регионе сложилась напряженная: на протяжении недели в крае фиксируют ежедневное увеличение числа зараженных, поэтому говорить о снятии ограничений пока рано.
"Уважаемые жители Алтайского края! Я вас прошу придерживаться тех правил, которые установлены. Выполнять требования санитарных властей, продолжать соблюдать и масочный режим, и социальное дистанцирование, и ограничить общение", – обратился Виктор Томенко к населению.
По данным оперштаба на 22 мая, в Алтайском крае 1184 зараженных, 10 человек с COVID-19 уже умерли. В 771 случаях болезнь проходит бессимптомно.
Комментарии
А снимок в парке здесь причем? Или они как бы на остановке? ))
"По данным оперштаба на 22 мая, в Алтайском крае 1184 зараженных.
В 771 случаях болезнь проходит бессимптомно."
Как такое может быть, если 599 человек уже вылечилось и выписалось?
Вы там считать совсем разучились?
А сколько барыг привлечено к ответственности за завышение цены масок? Сколько наказано за продажу средств защиты без сертификата?
Считать то умеют и даже прекрасно. И в сторону проблему уводить Вспышка у медиков , а нам рассказывают , что виноваты остановки. Мы живем в самой прекрасной стране.......
Количество штрафов за отсутствие масок очень небольшое. Народ понимает только жесткость!
10.24 .23.05 20.
А вы не обращайте на эти цифири внимания , Вам еще и не это напишут , лажа кругом .
23.05.2020 10:36
Пенсионер
И начинать нужно с вас, это вы в группе риска, а ведете себя безответственней молодежи. И кстати, тряпка с завязками - это не маска.
10:36 Пенсионер
А может заменить жестокость и штрафы на раздачу масок бесплатно? Но это не про нас..., увы
23.05.2020 10:49
- гость -
А когда-то ведь не было одноразовых масок, и "тряпка с завязками", как "элегантно" вы изволили выразиться, спасала жизни.
Ничего не понятно. На кого составлены протоколы? На простых людей? Так МВД отчиталось, что профилактические беседы только ведут, а тут аж 50 штрафов. Амител, допишите, против кого штрафы?
Идите лесом со своими масками
10:56Гость @заменить жестокость и штрафы на раздачу масок бесплатно@
@ Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности/
Депутаты от КПРФ предложили принять поправки, обеспечивающие граждан РФ бесплатными масками и перчатками в условиях пандемии коронавируса. Предлагалось снабжать жителей СИЗами за счет федерального бюджета или региональных бюджетов.
Ранее был принят закон, обязывающий работодателей обеспечивать работников СИЗами.@
И на фото полицаи без масок. Это они себе клянчат на маски?)
23.05.2020 11:06
- гость -
Тряпку с завязками к примеру хирурги надевали чтобы сопли слюни ненароком не упали в то место где они оперируют.
У вас чё слюни текут ?
такова природа нашего человека. -пока петух в жопу не клюнет-мужик не пошевелится
23.05.2020 11:32
месный
Нет, это ты уже который день на слюни от ярости исходишь.
горячие горцы из дагестана тоже кочевряжились-пока пачками не стали падать.сразу помощь запросилиу путина. военные госпиталя попросили
На фото полицейские видимо приколупались к молодым людям совсем по другому поводу )
Однако,товарищи,надо иметь в виду, что обстановка насчёт коронавируса в крае отнюдь не улучшается.И даже можно сказать-наоборот.
23.05.2020 11:31
@@
Вывод : спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а штрафы и жестокость никто отменять не будет. Должны бояться и платить штрафы.
23.05.2020 10:34 Вспышка у медиков , а нам рассказывают , что виноваты остановки
В Барнауле с 20 мая число случаев выросло на 161.
Нам сообщали о 38 медиках и 11 пациентах в БСМП (итого 49), а также 38 студентах (итого 87). Откуда ещё 74 случая?
1,5 тысячи протоколов - во беспределят. да разве маска звщитит людей от вируса!!! Тогда уж требуйте очки, противочумные костюмы тоже. Маразм не иначе
Эффект будет заметен, только если все люди станут носить маски, причем будут делать это правильно.