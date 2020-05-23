50 нарушителей масочного режима в Алтайском крае привлекут к ответственности

Более 1,5 тыс. протоколов полицейские составили за несоблюдение режима самоизоляции в Алтайском крае. Из них около 50 материалов – за нарушение масочного режима. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские выявили нарушителей во время профилактических рейдов. Больше всего протоколов составили в Барнауле.

"Материалы уже отправили в суд, там их рассмотрят и примут процессуальное решение по статье КоАП 20.6.1. По ней нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей", – пояснила Светлана Ляпунова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, масочный режим в Алтайском крае ввели 12 мая. Это значит, что на остановках, в общественном транспорте, магазинах, аптеках, на предприятиях общепита и сферы услуг нужно носить маски.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, маска может защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Особенно она эффективна, если ее применяют оба человека: и здоровый, и инфицированный. В таком случае возможность передачи этой инфекции просто в разы меньше.

Несмотря на это, жители Алтайского края пренебрегают профилактическими мерами, прописанными в указах губернатора. 21 мая на заседании правительства Виктор Томенко заявил, что ситуация в регионе сложилась напряженная: на протяжении недели в крае фиксируют ежедневное увеличение числа зараженных, поэтому говорить о снятии ограничений пока рано.

"Уважаемые жители Алтайского края! Я вас прошу придерживаться тех правил, которые установлены. Выполнять требования санитарных властей, продолжать соблюдать и масочный режим, и социальное дистанцирование, и ограничить общение", – обратился Виктор Томенко к населению.

По данным оперштаба на 22 мая, в Алтайском крае 1184 зараженных, 10 человек с COVID-19 уже умерли. В 771 случаях болезнь проходит бессимптомно.