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50 нарушителей масочного режима в Алтайском крае привлекут к ответственности

, ИА "Амител"
Большинство протоколов составили в Барнауле
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Более 1,5 тыс. протоколов полицейские составили за несоблюдение режима самоизоляции в Алтайском крае. Из них около 50 материалов – за нарушение масочного режима. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские выявили нарушителей во время профилактических рейдов. Больше всего протоколов составили в Барнауле.

"Материалы уже отправили в суд, там их рассмотрят и примут процессуальное решение по статье КоАП 20.6.1. По ней нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей", – пояснила Светлана Ляпунова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, масочный режим в Алтайском крае ввели 12 мая. Это значит, что на остановках, в общественном транспорте, магазинах, аптеках, на предприятиях общепита и сферы услуг нужно носить маски.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, маска может защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Особенно она эффективна, если ее применяют оба человека: и здоровый, и инфицированный. В таком случае возможность передачи этой инфекции просто в разы меньше. 

Несмотря на это, жители Алтайского края пренебрегают профилактическими мерами, прописанными в указах губернатора. 21 мая на заседании правительства Виктор Томенко заявил, что ситуация в регионе сложилась напряженная: на протяжении недели в крае фиксируют ежедневное увеличение числа зараженных, поэтому говорить о снятии ограничений пока рано.

"Уважаемые жители Алтайского края! Я вас прошу придерживаться тех правил, которые установлены. Выполнять требования санитарных властей, продолжать соблюдать и масочный режим, и социальное дистанцирование, и ограничить общение", – обратился Виктор Томенко к населению.

По данным оперштаба на 22 мая, в Алтайском крае 1184 зараженных, 10 человек с COVID-19 уже умерли. В 771 случаях болезнь проходит бессимптомно.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

23.05.2020 10:15
- гость -

А снимок в парке здесь причем? Или они как бы на остановке? ))

23.05.2020 10:24
- гость -

"По данным оперштаба на 22 мая, в Алтайском крае 1184 зараженных.
В 771 случаях болезнь проходит бессимптомно."

Как такое может быть, если 599 человек уже вылечилось и выписалось?
Вы там считать совсем разучились?


23.05.2020 10:32
месный

А сколько барыг привлечено к ответственности за завышение цены масок? Сколько наказано за продажу средств защиты без сертификата?

23.05.2020 10:34
Житель

Считать то умеют и даже прекрасно. И в сторону проблему уводить Вспышка у медиков , а нам рассказывают , что виноваты остановки. Мы живем в самой прекрасной стране.......

23.05.2020 10:36
Пенсионер

Количество штрафов за отсутствие масок очень небольшое. Народ понимает только жесткость!

23.05.2020 10:36
Гость

10.24 .23.05 20.
А вы не обращайте на эти цифири внимания , Вам еще и не это напишут , лажа кругом .

23.05.2020 10:49
- гость -

23.05.2020 10:36
Пенсионер

И начинать нужно с вас, это вы в группе риска, а ведете себя безответственней молодежи. И кстати, тряпка с завязками - это не маска.

23.05.2020 10:56
Гость

10:36 Пенсионер
А может заменить жестокость и штрафы на раздачу масок бесплатно? Но это не про нас..., увы

23.05.2020 11:06
- гость -

23.05.2020 10:49
- гость -

А когда-то ведь не было одноразовых масок, и "тряпка с завязками", как "элегантно" вы изволили выразиться, спасала жизни.

23.05.2020 11:09
Аноним

Ничего не понятно. На кого составлены протоколы? На простых людей? Так МВД отчиталось, что профилактические беседы только ведут, а тут аж 50 штрафов. Амител, допишите, против кого штрафы?

23.05.2020 11:23
- гость -

Идите лесом со своими масками

23.05.2020 11:31
@@

10:56Гость @заменить жестокость и штрафы на раздачу масок бесплатно@

@ Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности/

Депутаты от КПРФ предложили принять поправки, обеспечивающие граждан РФ бесплатными масками и перчатками в условиях пандемии коронавируса. Предлагалось снабжать жителей СИЗами за счет федерального бюджета или региональных бюджетов.

Ранее был принят закон, обязывающий работодателей обеспечивать работников СИЗами.@

23.05.2020 11:32
Понаехавший

И на фото полицаи без масок. Это они себе клянчат на маски?)

23.05.2020 11:32
месный

23.05.2020 11:06
- гость -

Тряпку с завязками к примеру хирурги надевали чтобы сопли слюни ненароком не упали в то место где они оперируют.

У вас чё слюни текут ?

23.05.2020 11:33
ГОСТЬ

такова природа нашего человека. -пока петух в жопу не клюнет-мужик не пошевелится

23.05.2020 11:34
- гость -

23.05.2020 11:32
месный


Нет, это ты уже который день на слюни от ярости исходишь.

23.05.2020 11:36
ГОСТЬ

горячие горцы из дагестана тоже кочевряжились-пока пачками не стали падать.сразу помощь запросилиу путина. военные госпиталя попросили

23.05.2020 11:52
- гость -

На фото полицейские видимо приколупались к молодым людям совсем по другому поводу )
Однако,товарищи,надо иметь в виду, что обстановка насчёт коронавируса в крае отнюдь не улучшается.И даже можно сказать-наоборот.

23.05.2020 11:54
Гость

23.05.2020 11:31
@@
Вывод : спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а штрафы и жестокость никто отменять не будет. Должны бояться и платить штрафы.

23.05.2020 12:04
- гость -

23.05.2020 10:34 Вспышка у медиков , а нам рассказывают , что виноваты остановки

В Барнауле с 20 мая число случаев выросло на 161.
Нам сообщали о 38 медиках и 11 пациентах в БСМП (итого 49), а также 38 студентах (итого 87). Откуда ещё 74 случая?

23.05.2020 12:17
гость

1,5 тысячи протоколов - во беспределят. да разве маска звщитит людей от вируса!!! Тогда уж требуйте очки, противочумные костюмы тоже. Маразм не иначе

23.05.2020 12:26
- гость -

Эффект будет заметен, только если все люди станут носить маски, причем будут делать это правильно.

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