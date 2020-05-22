Российские ученые неофициально испытали на себе вакцину от коронавируса

Российские ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ успешно испытали на себе перспективную вакцину от COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

Академик уточнил, что работники центра самостоятельно ввели себе препарат, чтобы в условиях пандемии продолжать разработку без риска заразиться. У сотрудников не выявлено побочных эффектов. Точное число людей, поучаствовавших в эксперименте, неизвестно, однако в основном это разработчики и технологи, работающие над вакциной.

Гинцбург сообщил, что официально средство находится на этапе доклинических испытаний и проходит проверку на приматах. Опыт ученых не является частью официальных исследований.

Препарат, разработанный в центре, создан на основе ДНК аденовируса, в который встроен ген SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Вирус доставляет этот ген в организм человека, который начинает подготавливать иммунную систему. Подобный тип вакцин называются векторными.

Ранее amic.ru сообщил, что первыми в России вакцинировать начнут людей из групп повышенного риска, поскольку производственные мощности не позволят в кратчайший срок создать необходимое количество доз для массового прививания населения.