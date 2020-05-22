Теплую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в предстоящие выходные, 23 и 24 мая. При этом дожди если и будут, то небольшие, и в предгорье.

Как рассказали amic.ru в региональном Гидрометцентре, в субботу, 23 мая, днем по краю в предгорных районах местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 метров. Столбик термометра поднимется до +22...+27 градусов.

В ночь на воскресенье будет +9...+14 градусов, в предгорьях температура может опуститься до +4°С.

24 мая в Алтайском крае преимущественно без осадков, ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 м/с и порывами до 14 метров.

В Барнауле в субботу днем +22...+24°С, преимущественно без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.

В ночь на воскресенье – от +9 до +11°С, а днем 24 мая – от +25 до +27°С, преимущественно без осадков. Ветер вновь восточный, 3-8 м/с.

Как уже сообщал amic.ru, на следующей неделе в Алтайском крае возможны заморозки на почве. Существенно похолодает со среды, 27 мая.