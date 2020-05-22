Возведение стены на границе Украины и России отложили еще на четыре года

Киев снова продлил сроки завершения строительства стены на границе с Россией. На этот раз до 2025 года, сообщает ИА NewsFront со ссылкой на общественную организацию StateWatch.

Напомним, что проект "Стена" был задуман еще в 2014 году, на фоне обострения российско-украинских отношений. Тогда ее планировали закончить к 2018 году, однако позже проект продлили до 2021.

По данным StateWatch, которая ссылается на внутренние источники в Государственной пограничной службе, на реализацию проекта потребуется еще четыре года. Общая ожидаемая стоимость составляет порядка четырех миллиардов гривен, а сдадут стену к 2025 году.

Очередную отсрочку пограничники оправдали снижением финансирования и ростом стоимости строительных материалов.