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В Барнауле откроют первый билингвальный лагерь для дошкольников

, ИА "Амител"
В лагере дети учатся и отдыхают одновременно

Русско-английский детский сад "Бамбини" с 1 июня запускает новый проект – летний лагерь для детей 6-7 лет. Акцент в нем сделан на подготовку к школе.

"Примерно в марте одна за другой стали закрываться так называемые "предшколы", в которых родители могли готовить своих детей к первому классу. Государственные детские сады также перешли в режим общих групп, который, к слову, до сих пор не сняли. Конечно, всем родителям было непросто с детьми на самоизоляции, но, на наш взгляд, тяжелее всего, тревожнее всего пришлось мамам и папам будущих первоклассников. Дело в том, что все они уже достаточно хорошо осведомлены о высоких требованиях и непростой школьной программе, но как наверстать упущенное?" – рассуждает Юлия Королева, директор детского сада.

И если со своими воспитанниками команда экспертов "Бамбини" была постоянно на связи – детский сад сохранил не только узких специалистов, но даже расписание для тех, кто не получал очное образование, – то принять всех желающих со стороны казалось невозможным. Однако решение нашлось.

"Мы разработали двухнедельный интенсив, в котором помимо развлекательных моментов, активности и обязательных игр просто колоссальное внимание уделяется именно образованию. В "Бамбини" действительно первоклассная подготовка к школе (одна из лучших в городе), а его выпускники, как правило, в "предшколу" не ходят, поскольку в этом нет необходимости. Мы решили провести летний интенсив, который, с одной стороны, позволит эффективно организовать досуг ребенка, с другой – даст максимальный результат", – комментирует методист "Бамбини".

Образовательная и досуговая программа лагеря будет проходить на двух языках: английском и русском. По итогу дети освоят счет, письмо, основы скорочтения, а также необходимые знания об окружающем мире. Причем программа разработана таким образом, что дети даже не заметят, как усвоят все необходимое.

"Политика детского сада такова: мы не обесцениваем федеральные образовательные нормативы и придерживаемся их, но прекрасно понимаем принципы работы с современными детьми. Давление и авторитарные отношения с ребенком не работают – и это давно доказано. Поэтому наш приоритет: научить детей учиться, пробудить в них азарт и жажду знаний. Только такой подход работает", – говорит Юлия Гилева, педагог-психолог, эксперт "Бамбини" по подготовке к школе.

Кроме того, билингвальный детский лагерь "Бамбини" решает и другую важную родительскую дилемму: что выбрать – языковой, общеобразовательный или спортивно-развлекательный лагерь?

Но если мы, взрослые, не хотим ограничиваться чем-то одним, а стремимся к полноценной жизни, в которой есть место и друзьям, и саморазвитию, и дисциплине, и отдыху, то почему наши дети должны быть ограничены?! Правильно. Так быть не должно. 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет и будет полезна в том числе тем, кто планирует пойти в школу только в 2021 году.

Что ждет вашего ребенка в билингвальном детском лагере "Бамбини":

  • подготовка к школе на двух языках от ведущих педагогов Барнаула;
  • тематические смены;
  • погружение в английскую языковую среду;
  • спортивные мероприятия и секции;
  • квесты, флешмобы и развлечения;
  • дополнительные занятия.

Распорядок дня включает в себя:

  • пятиразовое питание;
  • дневной сон;
  • спорт;
  • прогулки на собственной детской площадке.

Даты первых смен:

  • 1-12 июня;
  • 15-26 июня;
  • 29 июня – 10 июля.

Цифра:

  • 10 000 рублей – стоимость смены в билингвальном летнем лагере.

Билингвальный детский сад "Бамбини"
Адрес: ул. Брестская, 11
Телефон: 8-983-548-40-58
Адрес: Павловский тракт, 221
Телефон: 8-913-024-60-55
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