Какие общественные зоны сделают на Алтае и урежут ли финансирование из-за COVID-19

Власти Алтайского края не планируют сокращать финансирование нацпроекта "Формирование современной городской среды" из-за пандемии коронавируса и планируют благоустроить этим летом общественные территории в городах и селах региона. Рассказываем, сколько на это потратят средств.

Сколько денег потратят в 2020 году?

Как рассказали в Минстрое Алтайского края, на благоустройство общественных территорий будет выделено 768 миллионов рублей. В том числе 699,8 миллиона из федерального бюджета, 7,1 миллиона – краевой бюджет и 61,2 млн рублей – дополнительные средства из бюджета края. Это примерно столько же, как и в прошлом году.

Сколько благоустроят общественных территорий?

301 объект в 42 муниципалитетах края. В свою очередь, общественные территории для благоустройства были определены по итогам общественных обсуждений, а в городах с численностью населения свыше 20 тысяч человек – онлайн-голосованием, которое проходило на официальных сайтах муниципальных образований.

Так, а где появятся новые общественные территории?

с. Алтайское, Алтайский район;

с. Березовка, Первомайский район;

с. Благовещенка, Благовещенский район;

с. Боровиха, Первомайский район;

с. Волчиха, Волчихинский район;

с. Завьялово, Завьяловский район;

с. Залесово, Залесовский район;

с. Ключи, Ключевский район;

с. Красногорское, Красногорский район;

с. Кулунда, Кулундинский район;

с. Мамонтово, Мамонтовский район;

с. Михайловское, Михайловский район;

с. Новоегорьевское, Егорьевский район;

с. Озерки, Тальменский район;

с. Павловск, Павловский район;

с. Первомайское, Бийский район;

с. Поспелиха, Поспелихинский район;

с. Ребриха, Ребрихинский район;

с. Родино, Родинского района;

с. Романово, Романовский район (1 этап);

с. Смоленское, Смоленский район;

п. Степное Озеро, Благовещенский район;

р.п. Тальменка, Тальменский район;

с. Топчиха, Топчихинский район;

с. Троицкое, Троицкий район;

с. Тюменцево, Тюменцевский район;

с. Усть-Калманка, Усть-Калманский район;

с. Хабары, Хабарский район;

с. Шипуново, Шипуновский район;

г. Алейск;

г. Белокуриха;

г. Горняк;

г. Заринск;

г. Змеиногорск;

г. Камень-на-Оби;

г. Новоалтайск;

г. Славгород;

г. Яровое;

ЗАТО Сибирский.

И что там появится?

Как пообещали в Минстрое, 26 новых общественных территорий (5 парков, 17 многофункциональных зон для отдыха, 4 пешеходные зоны, включая бульвары и аллеи).

В поселениях будет благоустроено 29 наиболее посещаемых территорий общего пользования. Это парки, площади, аллеи.

В Бийске давно мечтали о зоне рядом с рекой у ТРЦ "Ривьера". Получится сделать?

Да. Многолетней мечты жителей наукограда быть. В Бийске наконец-то будет благоустроена зеленая зона за ТРЦ "Ривьера" и сквер Льнокомбината. В этом плане в городе появляется много общественных зон в последние годы. Например, бульвар Вали Максимовой, где сейчас гуляют жители города.

А что там в Рубцовске?

Отвечаем. Сделают парк имени Кирова. Тоже излюбленное место для прогулок горожан. Хотя в третьем по численности городе края любой благоустроенный участок – большое благо. Общая сумма выделенных средств Бийску составляет 149,3 млн рублей и 99,8 млн рублей – Рубцовску.

В Барнауле обещали три территории. Так и будет?

В Минстрое сообщают, что да. Барнаулу, согласно соглашению между Минстроем Алтайского края и администрацией города, на текущий год городу предоставлены субсидии в сумме 198,5 миллиона рублей. Из них часть уйдет на дворы. Остальные 90 миллионов будут направлены на три общественные территории. 30 миллионов получит парк "Изумрудный", где появятся велодорожки и будут высажены новые деревья. Еще 60 миллионов выделят на Мизюлинскую рощу и сквер на пересечении Взлетной и улицы Сергея Ускова.

Из-за коронавируса деньги не направят на борьбу с вирусом?

Обещают, что нет. В ведомстве рассчитывают, что последствия пандемии коронавируса не отразятся на реализации проекта, сокращение финансирования не планируется и в настоящее время активно осуществляются подготовительные работы.