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Какие общественные зоны сделают на Алтае и урежут ли финансирование из-за COVID-19

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Власти региона рассказали, что будет с нацпроектом в регионе

Власти Алтайского края не планируют сокращать финансирование нацпроекта "Формирование современной городской среды" из-за пандемии коронавируса и планируют благоустроить этим летом общественные территории в городах и селах региона. Рассказываем, сколько на это потратят средств.

Сколько денег потратят в 2020 году?

Как рассказали в Минстрое Алтайского края, на благоустройство общественных территорий будет выделено 768 миллионов рублей. В том числе 699,8 миллиона из федерального бюджета, 7,1 миллиона – краевой бюджет и 61,2 млн рублей – дополнительные средства из бюджета края. Это примерно столько же, как и в прошлом году. 

Сколько благоустроят общественных территорий?

301 объект в 42 муниципалитетах края. В свою очередь, общественные территории для благоустройства были определены по итогам общественных обсуждений, а в городах с численностью населения свыше 20 тысяч человек – онлайн-голосованием, которое проходило на официальных сайтах муниципальных образований.

Так, а где появятся новые общественные территории?

  • с. Алтайское, Алтайский район;
  • с. Березовка, Первомайский район;
  • с. Благовещенка, Благовещенский район;
  • с. Боровиха, Первомайский район;
  • с. Волчиха, Волчихинский район;
  • с. Завьялово, Завьяловский район;
  • с. Залесово, Залесовский район;
  • с. Ключи, Ключевский район;
  • с. Красногорское, Красногорский район;
  • с. Кулунда, Кулундинский район;
  • с. Мамонтово, Мамонтовский район;
  • с. Михайловское, Михайловский район;
  • с. Новоегорьевское, Егорьевский район;
  • с. Озерки, Тальменский район;
  • с. Павловск, Павловский район;
  • с. Первомайское, Бийский район;
  • с. Поспелиха, Поспелихинский район;
  • с. Ребриха, Ребрихинский район;
  • с. Родино, Родинского района;
  • с. Романово, Романовский район (1 этап);
  • с. Смоленское, Смоленский район;
  • п. Степное Озеро, Благовещенский район;
  • р.п. Тальменка, Тальменский район;
  • с. Топчиха, Топчихинский район;
  • с. Троицкое, Троицкий район;
  • с. Тюменцево, Тюменцевский район;
  • с. Усть-Калманка, Усть-Калманский район;
  • с. Хабары, Хабарский район;
  • с. Шипуново, Шипуновский район;
  • г. Алейск;
  • г. Белокуриха;
  • г. Горняк;
  • г. Заринск;
  • г. Змеиногорск;
  • г. Камень-на-Оби;
  • г. Новоалтайск;
  • г. Славгород;
  • г. Яровое;
  • ЗАТО Сибирский.

И что там появится? 

Как пообещали в Минстрое, 26 новых общественных территорий (5 парков, 17 многофункциональных зон для отдыха, 4 пешеходные зоны, включая бульвары и аллеи).

В поселениях будет благоустроено 29 наиболее посещаемых территорий общего пользования. Это парки, площади, аллеи.

В Бийске давно мечтали о зоне рядом с рекой у ТРЦ "Ривьера". Получится сделать?

Да. Многолетней мечты жителей наукограда быть. В Бийске наконец-то будет благоустроена зеленая зона за ТРЦ "Ривьера" и сквер Льнокомбината. В этом плане в городе появляется много общественных зон в последние годы. Например, бульвар Вали Максимовой, где сейчас гуляют жители города.

А что там  в Рубцовске?

Отвечаем. Сделают парк имени Кирова. Тоже излюбленное место для прогулок горожан. Хотя в третьем по численности городе края любой благоустроенный участок – большое благо. Общая сумма выделенных средств Бийску составляет 149,3 млн рублей и 99,8 млн рублей – Рубцовску.

В Барнауле обещали три территории. Так и будет?

В Минстрое сообщают, что да. Барнаулу, согласно соглашению между Минстроем Алтайского края и администрацией города, на текущий год городу предоставлены субсидии в сумме 198,5 миллиона рублей. Из них часть уйдет на дворы. Остальные 90 миллионов будут направлены на три общественные территории. 30 миллионов получит парк "Изумрудный", где появятся велодорожки и будут высажены новые деревья. Еще 60 миллионов выделят на Мизюлинскую рощу и сквер на пересечении Взлетной и улицы Сергея Ускова.

Из-за коронавируса деньги не направят на борьбу с вирусом?

Обещают, что нет. В ведомстве рассчитывают, что последствия пандемии коронавируса не отразятся на реализации проекта, сокращение финансирования не планируется и в настоящее время активно осуществляются подготовительные работы. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.05.2020 07:58
- гость -

В Барнауле резко возрасло количество велосипедистов. Велодорожки просто необходимы. Людям приходится ездить по аллее на Ленина, что небезопасно.
Большая просьба не делать их из плитки. По плитке крайне неудобно кататься, особенно на детских велосипедах. Идеально из резиновой крошки.

24.05.2020 09:17
Итальянец

Я велосипедист со стажем. Тротуарная плитка это красиво! Разноцветная помогает зонировать дорогу на пешеходную и велочасти. Не даёт разогнаться больше 20 км в час. В городе это достаточная скорость! Надоело взирать на серый, унылый асфальт.

24.05.2020 09:59
- гость -

В Барнауле резко возрасло количество велосипедистов. Велодорожки просто необходимы.

Прям резко возросло? Катает человек 500 в день. Да пусть даже 2000 по выходным - это ничтожное количество для города. Пока вел не станет основным видом транспорта (спойлер - у нас никогда) строительство дорожек лишено всякого смысла.

24.05.2020 10:00
гость

24.05.2020 09:17
Итальянец Я велосипедист со стажем. Тротуарная плитка это красиво! Надоело взирать на серый, унылый асфальт.

Начальник бригады по укладке плитки или чиновник? С прошлых контрактов-откатов удалось халупу в Италии приобрести?
По вновь уложенной плитке на Молодёжной и на Строителей ходил в межсезонье и зимой? Слышал проклятья прохожих из-за сплошного не проходящего гололёда? Надёжнее и функциональнее асфальта в наших широтах нет ни-че-го!

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