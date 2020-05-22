Пешком из Казахстана. В Алтайском крае задержали нарушителя госграницы

На территории Угловского района сотрудники погранслужбы УФСБ по Алтайскому краю задержали жителя России, который пешком пытался пересечь границу. Об этом сообщает "вРубцовске.ру".

Пограничники выяснили, что россиянин находился на территории Казахстана и решил нелегально попасть на родную землю. Чтобы выбраться с чужбины, мужчина прибыл в приграничное казахстанское село Байтанат, откуда ранним утром пешком выдвинулся в сторону родины.

Однако перейти рубеж нелегал так и не смог, поскольку вскоре после приближения к границе его задержали пограничники. За правонарушение россиянина привлекли к ответственности. К какой именно – не уточняется.