Уже 38 студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом

Из 247 проб на коронавирус, которые взяли у проживающих в общежитии № 3 АГМУ студентов, 37 оказались положительными. Об этом amic.ru рассказали в вузе. Таким образом, учитывая первого заразившегося студента-пятикурсника, общее число учащихся с COVID-19 достигло 38. У всех болезнь протекает бессимптомно, сейчас студенты госпитализированы в инфекционное отделение на базе Краевого госпиталя для ветеранов войн.
Оставшиеся 210 учащихся остаются на карантине в здании общежития. Администрация вуза снабжает их водой и питанием. На карантине студенты проведут 14 дней.
Вместе с тем тесты на COVID-19 сдали и все сотрудники вуза, которые появлялись в общежитии в течение последних двух недель. Это около двух десятков человек. Коронавирус у них не обнаружили.
Как уже сообщал amic.ru, о вспышке COVID-19 в общежитии медвуза стало известно в середине нынешней недели. Первым почувствовал себя плохо студент пятого курса, который параллельно с учебой, по словам источника в вузе, работал медбратом в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. 19 мая ее закрыли на карантин из-за выявления в медучреждении коронавируса.
Общежитие перевели в режим обсерватора, а этаж, где живет заболевший, и вовсе закрыли.
Комментарии
Ух-ты, как страшно! 38 людей, ничем не отличающихся от всех остальных!
вот странно, почему в таком ключе заголовок. вы уверены что только 38? а вдруг 39? может правильнее указывать что выявили у 38?
Странно как-то. Тот студент, которого считают источником вируса в общежитии, почувствовал себя плохо. А все, кого он заразил - бессимптомные.
22.05.2020 17:00
- гость -
Ух-ты, как страшно! 38 людей, ничем не отличающихся от всех остальных!
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Как это ничем не отличаются? Отличаются. Они теперь все Тиффозные Мэри. Сами не болеют, а других заражают.
А зачем их в Госпиталь ветеранов войн? Они же бессимптомные,а таким предписано "домашнее лечение".Так что давайте взад,в общагу!
гостю 17:08
вот мне интересно, что поменялось в сознании людей с появлением этого вируса? Ведь до этого , даже в период эпидемий, НИКТО не обращал внимания на человека с орви. И на работу за здрастье ходили с ПРИЗНАКАМИ ОРВИ, и в транспорте ездили с такими ЗАРАЖЕННЫМИ, и все без масок были. А сейчас прям конец света - ЗАБОЛЕВШЕГО НАШЛИ))) Бессимптомного))) и паника) ДРУГИХ ЗАРАЖАЕТ)) А до этого никто никого не заражал. Вы сами- то проверьтесь, может вы тоже бессимптомный, но пока еще не выявленный
Первым почувствовал себя плохо студент пятого курса
Такой молодой, а почувствовал себя плохо
Это все из-за Англии, там на 1 выздоровевшего 34 умерших, большинство не верит, что у нас медицина лучше и не может быть также
Безсправные студентишки... Хочешь трояк в зачётку-скажи, что заразен.