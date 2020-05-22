Стали известны примерные сроки второй волны пандемии коронавируса в России

Вторая волна эпидемии коронавируса в России возможна не раньше конца лета. Сроки обозначил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в разговоре с ТАСС.

По мнению врача, на данный момент предпосылок к возникновению второго всплеска заболеваемости нет. Специалист предположил, что еще одна волна возможна только в случае повторного развития эпидемии в другой стране, например, в Китае.

"В Китае пик второй волны придется приблизительно на июнь. То есть теоретически в конце июля – августе может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране", – объяснил эксперт.

По оценке Тимакова, отменять карантинные меры в России слишком рано, а всплеск заболеваемости будет минимальным при соблюдении соотечественниками социальной дистанции и масочного режима.

Ранее amic.ru сообщил, что по оценкам экспертов Россию могут ждать повторные волны эпидемии до конца 2021 года. Такой сценарий может нанести урон экономике в размере 8-10%.