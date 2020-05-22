Алтайский министр образования призвал бывших учеников подарить своим школам гаджеты

Глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко призвал бывших учеников помочь своим школам покупкой гаджетов. Об этом министр заявил во время онлайн-брифинга 22 мая.

Как объяснил Костенко, в регионе есть несколько малокомплектных школ, а также учащиеся, у которых нет компьютера, телефонов и доступа в Сеть.

Чиновник не стал исключать, что в сентябре 2020 года школы могут продолжить работать в дистанционном формате, и по этой причине в Алтайском крае запустили акцию "Спасибо родной школе". В ее рамках люди могут передать различные гаджеты в родные учебные заведения, чтобы доступ к удаленному обучению у школьников появился хотя бы по очереди.