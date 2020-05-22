Пособия по уходу за детьми для неработающих россиян увеличили

Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июня увеличится пособие по уходу за детьми для неработающих граждан. Об этом сообщает РИА "Новости".

На данный момент пособие на первого ребенка составляет 1,5 тысячи рублей, а на второго и последующих – три тысячи рублей. Закон в обоих случаях увеличивает эту сумму до 6752 рублей. Деньги будут выплачиваться на каждого ребенка до полутора лет. Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13 504 рублей.

Кроме того, закон защищает выплату в 10 тысяч на каждого ребенка до 16 лет от взысканий по решению суда.

"Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент РФ предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания. Предложенная президентом материальная помощь должна быть доведена до всех семей", – рассказал первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.