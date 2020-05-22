Клип Little Big UNO стал самым "быстрорастущим" в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню UNO набрал 100 миллионов просмотров и стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения, сообщает "Радио Sputnik".

Ролик был опубликован 13 марта, и на 21 мая собрал почти 101 миллион просмотров. До этого подобной цифры достиг только клип израильской певицы Netta на песню Toy, однако за более долгий срок.

Напомним, что в этом году на главном музыкальном конкурсе Европы от России должны были выступать Little Big с песней Uno. Клип на композицию за один день набрал 11 миллионов просмотров, а особенного внимания зрителей удостоился уроженец Заринска Дмитрий Красилов. Своим энергичным танцем Пухляш быстро завоевал популярность среди зрителей.

Изначально Little Big не собирались брать Красилова на Евровидение, однако вскоре после волны обращений фанатов музыканты изменили свое решение и включили его в состав команды.

Но Пухляш так и не попал на конкурс – из-за пандемии COVID-19 в этом году одно из главных музыкальных событий Европы перенесли на следующий год. Конкурсанты смогут поехать на конкурс в следующем году, однако с новыми песнями.