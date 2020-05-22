Краевая клиническая больница скорой помощи перепрофилирована в ковидный госпиталь

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время заседания оперативного штаба рассказал о мерах, которые были приняты в краевой клинической больнице скорой помощи. В частности, было объявлено о том, что медицинское учреждение с 22 мая становится ковидным госпиталем.
"Мы прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, перенаправив всех пациентов. Перепрофилировали отделения этого госпиталя. Часть пациентов, часть персонала перевели на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшуюся часть распределили по корпусам в зависимости от результата тестирования: те, кто имеет отрицательный результат, сконцентрированы в первом корпусе, те, кто имеет положительный результат – во втором корпусе", — пояснил Попов.
Он также добавил, что медицинский персонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе. Это решение было принято совместно с Роспотребнадзором.
Министр здравоохранения рассчитывает, что сложившаяся ситуация завершится в течении 14 дней.
Напомним, что информация о распространении коронавируса в краевой клинической больнице скорой помощи появилась в СМИ 19 мая. Прием пациентов в медучреждении временно завершили.
Комментарии
то есть всех по скорой с травмами хрен знает куда не по профилю будут определять???
22.05.2020 19:35
месный
Месный-министр, что предлагаешь? В заразную больницу продолжать по скорой возить?