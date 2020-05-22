В Латвии ворона помогла медлительному ежу перейти через дорогу

Жители латвийского горда Огре сняли на видео ворону, которая заботливо помогла ежу перейти через дорогу и при этом не заставила водителей долго ждать.

Еж решил перебраться через проезжую часть, но делал это слишком меланхолично. Что с него взять, у него все-таки лапки. Водители отнеслись к зверьку с пониманием и остановились, чтобы его пропустить.

Дорожная ситуация обеспокоила местную ворону с высоким уровнем социальной ответственности и она решила помочь ежу, чтобы не оставлять его в опасности и не задерживать автомобилистов. Птица, в прямом смысле слова, спустилась с небес на землю и стала подталкивать колючего пешехода.

В итоге еж благополучно перешел через дорогу (правда в неположенном месте), а водители смогли спокойно отправиться по своим делам.

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