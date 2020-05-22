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"Единственное, что может вызвать этот экзамен - рвотный рефлекс" - нейробиолог о ЕГЭ

, ИА "Амител"
Ученый прошел тест и не увидел пользы в необходимых для прохождения знаниях
Фото: vot69.ru

Фото: vot69.ru

32-летний нейробиолог, ученик Оксфорда и Гарварда, кандидат наук Николай Кукушки на своей странице во "Вконтакте" поделился результатами пробного ЕГЭ по биологии, которое он решил пройти ради интереса. Такого итога он не ожидал.

Тест состоял из 21 вопроса, на четыре из которых Николай не смог ответить правильно. В задании о классификации изменчивости он не узнал термин, который являлся правильным ответом, В следующем вопросе нужно было по картинке мозга назвать все свойства носителя и Кукушкин, чья специальность — различия мозга между видами, не смог ответить правильно. В задании о последовательности эволюционных процессов ученый забыл о бактериях и ошибся. То же самое случилось и с вопросом о свойствах, присущих сосне. 

"Короче говоря, этот экзамен никоим образом не тестирует понимание природы. Он тестирует знание локальных конвенций биологических учебников. Это знание не понадобится никому, никогда, ни в какой мыслимой ситуации, ни при обучении в институте, ни после него. Единственное, что может вызвать такой экзамен - это рвотную реакцию на слово "биология". Жизнь - самое волшебное явление во вселенной. ЕГЭ по биологии - это муштра ради муштры, зазубривание никому не нужного телефонного справочника", — поделился впечатлениями от увиденного нейробиолог. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.05.2020 21:13
Botanik

Почитал, что он пишет про себя в ВК.

"Николай Кукушкин – нейробиолог, доктор философии Оксфордского университета и выпускник биолого-почвенного факультета СПбГУ. До 2015 – сотрудник Гарвардской медицинской школы, в данный момент занимается исследовательской деятельностью в Нью-Йоркском университете. Область интересов – клеточная биология памяти. Автор научных и научно-популярных статей (Метрополь, РИА Новости, Здоровье, Slon, WOS, Теории и практики и др.). Иллюстратор книги Аси Казанцевой "Кто бы мог подумать". Блогер, диджей, прожигатель жизни, социальный активист, духовное лицо."

Да уж, серьезный критик.

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