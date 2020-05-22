"Единственное, что может вызвать этот экзамен - рвотный рефлекс" - нейробиолог о ЕГЭ

32-летний нейробиолог, ученик Оксфорда и Гарварда, кандидат наук Николай Кукушки на своей странице во "Вконтакте" поделился результатами пробного ЕГЭ по биологии, которое он решил пройти ради интереса. Такого итога он не ожидал.

Тест состоял из 21 вопроса, на четыре из которых Николай не смог ответить правильно. В задании о классификации изменчивости он не узнал термин, который являлся правильным ответом, В следующем вопросе нужно было по картинке мозга назвать все свойства носителя и Кукушкин, чья специальность — различия мозга между видами, не смог ответить правильно. В задании о последовательности эволюционных процессов ученый забыл о бактериях и ошибся. То же самое случилось и с вопросом о свойствах, присущих сосне.

"Короче говоря, этот экзамен никоим образом не тестирует понимание природы. Он тестирует знание локальных конвенций биологических учебников. Это знание не понадобится никому, никогда, ни в какой мыслимой ситуации, ни при обучении в институте, ни после него. Единственное, что может вызвать такой экзамен - это рвотную реакцию на слово "биология". Жизнь - самое волшебное явление во вселенной. ЕГЭ по биологии - это муштра ради муштры, зазубривание никому не нужного телефонного справочника", — поделился впечатлениями от увиденного нейробиолог.