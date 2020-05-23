28 мая на очередной сессии АКЗС депутаты рассмотрят вопрос о результатах приватизации госимущества Алтайского края за 2019 год. По данным регионального управления имущественных отношений, план был выполнен лишь на 71%. От продажи приватизируемого имущества (акции, здания, земельные участки) в краевой бюджет поступило всего лишь 10,3 млн рублей.

Какие были планы?

Можно предполагать, что вопрос о реализации госимущества станет одним из самых дискуссионных в ходе сессии. Власти же по традиции невыполнение плана списывают на низкую инвестиционную привлекательность объектов.

Из отчета о результатах приватизации (информация приводится в документах, размещенных на сайте краевого Заксобрания) следует, что вместо ожидаемых 14,5 млн рублей за год было выручено только 10,3 млн. Для сравнения: по итогам 2018 года в бюджет поступило 15,1 млн рублей, тогда как в плане стояло 62 млн.

В течение 2019 года выставлялись на продажу 30 объектов недвижимости и один пакет акций. В результате проданы всего четыре лота.

Так, было получено 3,5 млн за пакет акций (17,2 %) АО "Востоквит". Покупателем стало ООО "Уралтрейдконсалтинг". Кроме того, крайимущество выставляло на торги земельные участки. Здесь вместо ожидаемых 6 млн было получено только 3,7 млн. Наконец, недвижимость принесла в бюджет еще 3 млн рублей (рассчитывали на 5 млн).

А что в них привлекательного?

Ранее оппозиция в стенах АКЗС критиковала краевые власти за политику в сфере приватизации. Это не только невыполнение прогнозного плана, но и выставление на торги малопривлекательных лотов, а также неудовлетворительная работа по поиску новых возможных активов.

Отчасти крайимущество согласно с этими замечаниями. Так, в отчете о результатах приватизации сказано, что "большая часть объектов выставлялась на торги после ликвидации учреждений образования, здравоохранения, соцзащиты. При этом недвижимость располагается в сельских населенных пунктах и не является привлекательной для потенциальных инвесторов".

Ведомство Елены Зинковой признает, что в прошлом году возникли проблемы с приватизацией в том числе из-за изменений в законе. В частности продавать приватизируемое имущество стало возможно только через электронные торги.

Между тем в течение года из плана приватизации были исключены шесть государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства, преобразование которых в АО перенесено на более поздний срок. А также девять зданий и четыре земельных участка.

Какие есть резервы?

План по приватизации на 2020 год составляет 17,4 млн рублей, что также выглядит весьма скромно. Правда, у региона есть такие козыри в рукаве, как тепличный комплекс "Индустриальный", Торгово-промышленный комплекс Алтайского края и агрофирма "Цветы Алтая". Суммарно эти лоты способны пополнить бюджет на сотни миллионов рублей. Правда, если в первом случае покупатель фактически предопределен (это нынешний арендатор "Толмачевский"), то в двух других эпизодах инвестора еще придется поискать.