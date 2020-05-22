В правительстве ожидают серьезный рост смертности от коронавируса в мае

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в мае показатель смертности из-за коронавируса в России серьезно вырастет. Она добавила, что в России статистику фальсифицировать не пытаются, пишут "РИА Новости".

"Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае, об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем. Что касается официальных данных по причинам смертности по апрелю, то мы их получим 29 мая", — сказала Голикова во время онлайн-совещания.

Она отметила, что в России во всех 100% случаев оформляются свидетельства о смерти, в которых указываются все обстоятельства, включая причину.