В правительстве ожидают серьезный рост смертности от коронавируса в мае

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в мае показатель смертности из-за коронавируса в России серьезно вырастет. Она добавила, что в России статистику фальсифицировать не пытаются, пишет РИА "Новости".
"Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае, об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем. Что касается официальных данных по причинам смертности в апреле, то мы их получим 29 мая", – сказала Голикова во время онлайн-совещания.
Она отметила, что в России во всех 100% случаев оформляются свидетельства о смерти, в которых указываются все обстоятельства, включая причину.
Комментарии
Другими словами то что нам сейчас выдают за статистику смертности от короны не является правдой, причем это она сказала в совфеде.
"Сообщают, что сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи, разрабатывающие вакцину от нового коронавируса на основе аденовирусного вектора*, ввели ее себе и рады-довольны. Хорошая это новость или плохая? В США их всех и их самодовольное начальство уволили бы сразу. Это называется неодобренные эксперименты над людьми, и они там запрещены законом", - пишет врач-педиатр на своей странице в Facebook.
"Мне кажется, это яркий пример разницы двух подходов: science-based и evidence-based. Российские ученые, свято верящие в науку, ставят ее выше практики и вводят себе препарат, который теоретически должен работать.
Практика исследований вакцин на аденовирусных векторах говорит, что все не так однозначно. Это перспективное направление, но в нем много подводных камней - от ранней нейтрализации аденовирусов иммунной системой до преобладания иммунного ответа на вектор вместо ответа на целевой антиген, который этот вектор несет.
Сейчас уже работают с третьим поколением аденовирусных векторов - а ведь в теории должно было сработать и первое. Кроме того, на сегодня, насколько я знаю, нет ни одной одобренной и применяемой в практике вакцины, сделанной по этой технологии. Они все на стадии изучения.
Но бравые российские ученые готовы пить склянки с холерой и забыть о правилах, которые написаны кровью и испражнениями своих предшественников. У российской медицины свой путь".
* Это означает, что к модифицированному аденовирусу, который неплохо знает пути в человеческом организме, присоединяется кусок генетического кода того микроорганизма, против которого мы хотим получить иммунитет, в данном случае - SARS-CoV-2. Вектор в молекулярной биологии - переносчик генетического материала внутрь клетки.(c)
* не всё так бравурно с вакциной , оказывается. По мне так ,чиновники торопятся - пусть себе, торопыгам, и ставят в первую очередь.