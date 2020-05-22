Нарушителей самоизоляции в России будут отправлять на работу в больницу

Нарушителям самоизоляции, которые организуют массовые мероприятия, будут привлекать к обязательным работам в больницах. Срок их может составлять до 100 часов, пишут "РИА Новости".

К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Обязательные работы предполагают уборку на территории больницы, разгрузку медикаментов, лекарств и других грузов.

"В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намерено нарушать установленные требования", — добавил Каратаев.