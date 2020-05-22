В Дагестане ликвидировали шесть боевиков, которые готовили теракты

Спецслужбы в Дагестане уничтожили шестерых боевиков, которые планировали нападение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

В рамках контртеррористической операции стало известно, что в Хасавюртовском районе к северу от поселка Гоксув скрываются вооруженные бандиты. При задержании они открыли огонь из автоматов и бросали гранаты.

Во время операции был ранен один боец спецназа. Среди мирных жителей пострадавших нет.

"По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ (запрещена на территории РФ), координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности", – сообщили в НАК.