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Лукашенко призвал "не становиться на колени" перед Россией

, ИА "Амител"
Так он отреагировал на отказ о предоставлении полигона
Фото: life.ru

Фото: life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не хочет сотрудничать с республикой в ракетостроении. С таким заявлением он выступил после посещения оборонного предприятия, пишет ТАСС.

Ему доложили, что к сентябрю в стране должна появиться ракета собственного производства, но Россия "пока не готова предоставить полигон для ее испытания". 

"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, еще и полигон не предоставляет", – отреагировал на эту новость Лукашенко. 

В качестве альтернативы рассматривают полигоны для испытаний в Казахстане, Китае, Узбекистане и Саудовской Аравии. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.05.2020 23:39
Пионер

Не переживай, Лука, у Вовы этих ножей ниже спины уже было..

22.05.2020 23:45
Проходимец

А ведь Батька вову макнул мордашкой в отхожее место. Парад Победы 9 мая! Браво Лукашенко!

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