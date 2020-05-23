Чернокожий актер в сериале о Екатерине II шокировал российских зрителей

В Америке вышел комедийный сериал "Великая", который рассказывает о юных годах будущей императрицы Екатерины Великой. Князя Ростова в картине играет темнокожий актер, а князь Орлов имеет индийские корни.
Не смотря на то, что изначально заявлено, что сериал является комедийным, российские пользователи остались недовольны подбором актеров и историческими неточностями.
"Смотрю сериал "Великая" дальше и становится только хуже. Петр III сын Петра I? Серьезно? Буффонада буффонадой, но создатели вообще даже не парились над исторической составляющей", — написал один из комментаторов.
Но были и те кто отметил, что сериал является сатирой, в том числе и над теми, кто осуждает "расово неверный" кастинг в фильмах.
Комментарии
Есть разница? Кто только не управлял Великой Россией!
В чём проблема? Почему визги? Почему Ростов не мог быть негром? Может комментаторы считают его расово неполноценным?
И кстати, почему-то никого не смутила песня детского хора - "От тайги до британский морей - Красная Армия всех сильней".
А вот на чернокожего начали агриться. Почему? Неужели внуки фашистов или нацистов, расистов?
Пушкин же негром был, так что с неграми у нас было всё в порядке в те времена
Скоро снимут сериал где ленин будет негром а сталин китайцем трансгендером, а править они будут к примеру францией.. а чего
Совсем уже свихнулись на рассовой теме
Элементарные моменты должны соответствовать