Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

Оперативный штаб по Республике Алтай сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

"Коронавирус подтвердился у 31-летнего жителя Горно-Алтайска, вернувшегося из другого региона, 45-летней жительницы Кош-Агачского района, у которой диагностирована двусторонняя пневмония, и 31-летней жительницы Улаганского района, контактной с ранее выявленными заболевшими", — рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 95. Выздоровели 46 человек.

Напомним, ранее в регионе опровергли информацию о неготовности медицинских учреждений к приему пациентов. Фейковую статью опубликовало издание "Листок". В республиканском оперштабе эту информацию опровергли, заявив, что речи о переполненности больниц в регионе не идет.