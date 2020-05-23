За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Новые случаи заболевания выявили: в Барнауле – 52 человека, Новоалтайске – 4, Славгороде – 3, Павловском районе – 1, Рубцовске – 1, Бийске – 1, Первомайском районе – 1, Горняк – 1, Немецком национальном районе – 1, Змеиногорском районе – 1, ЗАТО Сибирский – 1, Табунском районе – 1, Курьинском районе –1.
Таким образом, на 23 мая общее число заболеваний в регионе составило 1254, в том числе 145 детей до 17 лет включительно. Всего выздоровело в регионе 628 пациентов (556 взрослых и 72 ребенка), из них 23 — за прошедшие сутки.
Как ранее писал amic.ru, из больницы в Рубцовске выписали последних пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, но несмотря на это врачам нельзя прекращать карантин. Вернуться к родным им позволят только после того, как проведут две недели в изоляции и сдадут тесты на наличие вируса.
Комментарии
Судя по статистике е ли бы ее вспышка в барнауле количество заболевших сошло на нет или они расстягивают удовольствие и не хотят сразу шокировать население большими цифрами)
Подправит теперь городская больничка статистику. Особенно со студентами меда, которые естественно не сидели по общагам.
23.05.2020 11:49
Гость
за 1,5 месяца кто-то должен же был выздороветь. Инфицированных считают с первого дня.
И гостей принимали
по всей стране идет увеличение, кроме Москвы..... так что ничего удивительного! а вы думали что будет 0 скоро? не будет.... люде же контактируют друг с другом.... и вообще всех пофиг на изоляцию, как и правительству пофиг на исполнение своих же указов! все делаются для вида.... и конечно списать и распилить деньги.
Можно и дальше спорить про масочный режим. А можно все же соблюдать его, чтоб уменьшить прирост.
правительство ничего не умеет контролировать.... сказали одеть маски где много людей вокруг, так надо контролировать... иначе смысл говорить?? вот это самый главный показатель! в Леруа постоянно толпа народу... в автобусе утром и вечером... продуктовые магазины... пивнушки... только там все пофиг на маски и никто не занимается дезинфекцией....