Оперативный штаб по Алтайскому краю сообщил о смерти еще двоих пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

По состоянию на 25 мая смерть именно от коронавируса была подтверждена в семи случаях. По четырем пациентам ожидается окончательное заключение экспертов. Еще в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной летального исхода.

Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае составляет 12 человек.

Как уже сообщал amic.ru, 25 мая в регионе поставлен рекорд по суточному приросту зараженных – 81 человек. Таким образом, на данный момент в Алтайском крае выявили 1406 инфицированных.