В Барнауле отменили ряд авиарейсов на май и июнь

Барнаульский аэропорт объявил об отмене ряда авиарейсов, которые должны были состоятся в конце мая и начале июня. Информация об изменениях в расписании опубликована на сайте воздушной гавани.

Рейсы отменены по следующим датам:

Авиакомпания "Уральские авиалинии", рейсы U6651/652 — 22, 24, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 3, 5 июня 2020 года; рейсы U6631/632 — 23, 26, 30 мая, 2, 6, 9 июня 2020 года; Авиакомпания "Сибирь", рейсы S72601/2602 — 22, 24 мая 2020 года; Авиакомпания "Аэрофлот", рейсы SU1430/1431 — 22, 24, 25 мая 2020 года; Авиакомпания "СиЛА", рейсы СЛ47/48 — 22, 25, 27, 29 мая, 1 июня 2020 года; Авиакомпания "КрасАвиа", рейсы ЭК83/84 — 23, 26 мая, 2 июня 2020 года; Авиакомпания "ЮТэйр", рейсы ЮТ213/214 — 23 мая 2020 года; рейсы ЮТ183/184 — 24, 27, 31 мая 2020 года; Авиакомпания "ИрАэро", рейсы РД225/226 — 22, 29 мая 2020 года; рейсы РД210/211 — 22, 29 мая 2020 года.

В аэропорту уточнили, что отмена рейсов произошла по решению авиакомпаний. Информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта по телефону +7 (3852) 543009.