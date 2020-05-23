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Малышева рассказала, у кого могут быть "страшные" проблемы из-за COVID-19

, ИА "Амител"
Телеведущая посоветовала не переедать в самоизоляции
Фото: hotallnews.today

Фото: hotallnews.today

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что люди с ожирением и сахарным диабетом входят в группу риска среди зараженных коронавирусом и имеют "страшные" проблемы.

"Жир в животе поднял все вверх. Вам и так тяжело. А если сюда присоединилась инфекция, то вам невыносимо, потому что жир девать некуда. При лечении пневмоний и респираторного дистресс-синдрома это самое тяжелое течение коронавирусной инфекции", — рассказала Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!".

Врач-иммунолог Андрей Продеус, в свою очередь, рассказал, что при сахарном диабете активность иммунных клеток снижается, и они не могут нейтрализовать вирус.

Малышева подчеркнула, что сахар, который у людей с ожирением находится в крови, вызывает повсеместное воспаление. По ее словам, именно среди этой категории людей наблюдается самая высокая смертность при COVID-19.

Телеведущая посчитала, что страх смерти должен победить желание людей переедать на самоизоляции.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

23.05.2020 12:06
- гость -

Какая умная,однако...

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