Житель Республики Алтай похитил у односельчанина десять коз и двадцать овец

Житель Кош-Агачского района Республики Алтай похитил у односельчанина десять коз и двадцать овец, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, 37-летний житель села Тобелер, находясь в урочище Кара-Торгун, увидел пасущееся стадо коз и овец, которое принадлежало его знакомому, и захотел украсть часть животных. Подобравшись к стаду на коне, селянин отогнал 30 голов мелкого рогатого скота к своей отаре, которая паслась поблизости.

В дальнейшем злоумышленник продал животных скупщикам. Место сбыта уже установили сотрудники полиции.

Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 130 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".