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Пандемию назвали "отрезвляющим душем" для человечества

, ИА "Амител"
По словам эксперта, коронавирус позволил переосмыслить существующие в мире проблемы и оценить реальность угроз
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Пандемия коронавируса стала для человечества "отрезвляющим душем" и позволила вновь переосмыслить существующие в мире проблемы и оценить реальность угроз, заявил главный редактор Московского центра Карнеги Александр Баунов. Его слова передает "Лента.ру".

Баунов отметил, что в последние десятилетия человечество жило относительно неплохо и не сталкивалось с глобальными катаклизмами, из-за чего оно стало придавать серьезное значение некритичным процессам.

Именно в этом плане коронавирус стал "настоящим отрезвляющим душем".

"Когда человечество столкнулось с действительно неожиданной и серьезной угрозой, требующей напряженных усилий, стало невозможно себе представить, чтобы мы вернулись к рассуждениям о том, что Европа погибнет от недавней волны мигрантов или о том, что миру нужно отказаться от самолетов... Все это рассыпается перед лицом реальной угрозы", – резюмировал Баунов.

Напомним, ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что коронавирус может быть "чрезвычайно полезным явлением". По его словам, с начала эпидемии "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

23.05.2020 14:13
Гость

Пандемия - очередная попытка тотального контроля над человечеством...Стервятники не остановятся.

23.05.2020 14:46
Дима

Я бы назвал "пандемию" аферой века

23.05.2020 14:58
- гость -

14:13, да ты и так под контролем, не переживай!
Дима, что, производители медицинских масок твйно сговорились? Или таки масоны сейчас скупят всю мировую экономику за гроши и будут владеть всем безраздельно? А раньше то вы разве не думали, что мировая закулиса всё контролирует и всем владеет?

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