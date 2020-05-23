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В МЧС предложили ужесточить наказание за пожары по неосторожности

, ИА "Амител"
Речь идет в том числе о возгораниях, возникших в результате сжигания сухой травы
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

МЧС России направило в правительство предложение по ужесточению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, включая сжигание сухой травы, повлекшее за собой пожар с крупным ущербом. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об ужесточении санкций по статье 168 Уголовного кодекса, настоящая редакция которой предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Сейчас по ней грозит штраф от 120 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Максимальное наказание — лишение свободы до года.

B министерстве подчеркнули, что финальное решение о включении предложений МЧС в доклад президенту РФ находится в компетенции правительства.

В ведомстве также уточнили, что подготовленные предложения не касаются усиления административной ответственности.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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