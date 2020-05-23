В Бийске злоумышленник украл строительные инструменты из сарая

61-летний житель Бийска обратился в полицию из-за кражи строительных инструментов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, в сентябре 2019 года мужчина приобрел земельный участок в восточной части города. Дом, находящийся на его территории, бийчанин разобрал, а сарай использовал для хранения инструментов, которые в дальнейшем планировал использовать для строительства.

Накануне родственник мужчины обнаружил пропажу. В помещении недосчитались болгарки, электропилы, шуруповерта, плоскогубцев, бокорезов и садовой тележки. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали 44-летнего подозреваемого. Злоумышленник сознался в содеянном, часть похищенного им имущества изъята. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".