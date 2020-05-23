Суббота, 23 Май, 18:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,88
€ 78,44
22°

335882 +9434
Обь
388см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

В России предложили временно запретить негативные новости

, ИА "Амител"
Виталий Милонов убежден, что среди журналистов есть те, кто специально нагнетает обстановку
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить публикацию негативных новостей в период пандемии коронавируса. С соответствующим обращением парламентарий обратился к главе Союза журналистов Владимиру Соловьеву, сообщает издание NEWS.ru.

По словам Милонова, на самоизоляции люди "впитывают каждое слово журналистов". Однако, как подчеркивает депутат, наравне с добросовестными журналистами есть и те, кто "вбрасывает" негативные сообщения и специально нагнетает обстановку ради погони за трафиком, нередко искажая факты и слухи. Милонов порекомендовал заменить такие новости на конструктивную информацию.

"Используя весь ваш авторитет, а также авторитет крупнейшего профессионального объединения журналистов, наша страна должна получить глоток свежего информационного воздуха и позитива во время черного времени разгула коронавирусного поветрия", – приводит издание выдержку из обращения Милонова.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

23.05.2020 15:41
- гость -

Давайте просто говорить правду
А, неудобно же
Зато лечить понос затыканием ж... это традиционное развлечение

23.05.2020 15:49
Патамушта

Вирус милоно вамизулиной до сих пор прогрессирует.
Вот прям щас НТВ взяло и закрылось, и РЕН ТВ следом, и еще куча каналов с "туалетным" контентом

детский сад "Ромашка" № 8

23.05.2020 16:24
Alex1976

Милонову вообще нужно запретить что-то предлагать запрещать, зкб уже со своими инициативами запрещать все.

23.05.2020 16:28
- гость -

Пусть он это скажет нашему правительству.

23.05.2020 16:35
- гость -

"обратился к главе Союза журналистов Владимиру Соловьеву"
Не знал, что это пархатое чмо ещё и Союзом журналистов заведует.

23.05.2020 16:37
гость

Да пора вообще уже по всем каналам только балет "Лебединое озеро" крутить круглосуточно!

23.05.2020 16:48
- гость -

23.05.2020 16:37
гость

Правильно! Телек уже и так почти никто не смотрит, а после такого его вообще все перестанут смотреть!

23.05.2020 17:06
Гость

Уберите для начала все политшоу и Малахова.

23.05.2020 18:19
Гость

Правильно, отключить телевидение, пусть бабули реальные новости хоть в интернете увидят

23.05.2020 18:29
месный

походу милонов очень мечтает чтобы можно было творить чё угодно и против кого угодно и как угодно - и чтобы всё об этом молчали и никто не узнал и всё шитокрыто....

23.05.2020 18:36
- гость -

23.05.2020 16:37
гость
Да пора вообще уже по всем каналам только балет "Лебединое озеро" крутить круглосуточно!

Уверен, что 90% граждан России с нетерпением ждут этого праздника!

23.05.2020 18:41
- гость -

"...сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить..."

23.05.2020 18:48
- гость -

новость из рубрики "Новости дна"


не мешайте слепцам в их безумии. дайте им наполнить меру своей скорби.Это два брата хрен да уксус , вова и его прислуга довели некогда бывшей некогда великой страной до каматозного состояния территорию

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18:42
В Минздраве ответили на жалобы по выплатам медикам по COVID-19 1
18:17
Девочки из алтайского детдома похитили деньги у воспитательницы 2
17:47
Барнаульская квартира вошла в число самых больших в Сибири 2
17:18
В Бийске приступили к капремонту улицы Короленко 0
16:46
Свыше девяти тысяч человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в России 4
16:11
Житель Барнаула продает коллекцию моделей автомобилей за 155 тысяч рублей 2
15:35
В России предложили временно запретить негативные новости 13
15:02
Почти полторы тысячи человек покусали клещи в Алтайском крае за неделю 4
14:37
Сергей Лазарев разочаровался в музыкальной карьере 7
14:11
В Бийске злоумышленник украл строительные инструменты из сарая 0
13:38
Пандемию назвали "отрезвляющим душем" для человечества 5
13:04
Житель Республики Алтай похитил у односельчанина десять коз и двадцать овец 0
12:33
В Барнауле отменили ряд авиарейсов на май и июнь 2
12:01
В МЧС предложили ужесточить наказание за пожары по неосторожности 1
11:27
В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом 48
11:18
Малышева рассказала, у кого могут быть "страшные" проблемы из-за COVID-19 3
10:44
Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле 3
10:12
50 нарушителей масочного режима в Алтайском крае привлекут к ответственности 47
09:35
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
09:06
Чернокожий актер в сериале о Екатерине II шокировал российских зрителей 17
08:47
Больше разговоров было. Алтайский край заработал на приватизации всего 10 млн рублей 3
08:16
Американец буквально воспринял совет использовать фильтры на фото в соцсетях 15
07:49
Ищите золото и не трогайте землю. Что нельзя делать в Симонов день 23 мая 0
07:31
Парикмахерским в Алтайском крае разрешили работать, но они все равно недовольны 17
07:03
Отдых по-русски: за что мы любим дачи 0
06:35
Петров пост в 2020 году: когда он начнется и что нельзя есть в эти дни 0
06:04
Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 23 мая 0
23:40
В Республике Алтай полицейские ищут дом для пса, дослужившего до пенсии 0
23:21
Лукашенко призвал "не становиться на колени" перед Россией 18
22:52
В алтайском медуниверситете показали, как студенты проводят карантин в общежитии 3
22:25
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков, которые готовили теракты 2
22:07
Медработники больницы №1 Рубцовска пожаловались в СК на отсутствие выплат 1
21:57
Владимир Путин предупредил о второй волне коронавируса, которая начнется осенью 9
21:27
Алтайский министр образования призвал бывших учеников подарить своим школам гаджеты 11
21:04
Нарушителей самоизоляции в России будут отправлять на работу в больницу 23
20:49
"Единственное, что может вызвать этот экзамен – рвотный рефлекс" – нейробиолог о ЕГЭ 2
20:27
В правительстве ожидают серьезный рост смертности от коронавируса в мае 3
20:01
Пассажирский самолет упал на жилой район в Пакистане. На борту никто не выжил 1
19:55
В Латвии ворона помогла медлительному ежу перейти через дорогу 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 54 6
19:09
Краевая клиническая больница скорой помощи перепрофилирована в ковидный госпиталь 3
18:54
В Алтайском крае возобновляется движение автобусов из Барнаула в Змеиногорский район 0
18:31
Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае 14
18:05
Клип Little Big UNO стал самым "быстрорастущим" в истории Евровидения 0
17:53
Пособия по уходу за детьми для неработающих россиян увеличили 0
17:39
Сотрудники полиции проверяют, как барнаульцы соблюдают масочный режим 20
17:28
Пешком из Казахстана. В Алтайском крае задержали нарушителя госграницы 0
17:20
Тело утонувшего мужчины нашли в Алтайском крае 0
17:08
Стали известны примерные сроки второй волны пандемии коронавируса в России 5
16:55
Уже 38 студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом 14

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.