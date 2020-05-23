В России предложили временно запретить негативные новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить публикацию негативных новостей в период пандемии коронавируса. С соответствующим обращением парламентарий обратился к главе Союза журналистов Владимиру Соловьеву, сообщает издание NEWS.ru.

По словам Милонова, на самоизоляции люди "впитывают каждое слово журналистов". Однако, как подчеркивает депутат, наравне с добросовестными журналистами есть и те, кто "вбрасывает" негативные сообщения и специально нагнетает обстановку ради погони за трафиком, нередко искажая факты и слухи. Милонов порекомендовал заменить такие новости на конструктивную информацию.

"Используя весь ваш авторитет, а также авторитет крупнейшего профессионального объединения журналистов, наша страна должна получить глоток свежего информационного воздуха и позитива во время черного времени разгула коронавирусного поветрия", – приводит издание выдержку из обращения Милонова.