В России предложили временно запретить негативные новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить публикацию негативных новостей в период пандемии коронавируса. С соответствующим обращением парламентарий обратился к главе Союза журналистов Владимиру Соловьеву, сообщает издание NEWS.ru.
По словам Милонова, на самоизоляции люди "впитывают каждое слово журналистов". Однако, как подчеркивает депутат, наравне с добросовестными журналистами есть и те, кто "вбрасывает" негативные сообщения и специально нагнетает обстановку ради погони за трафиком, нередко искажая факты и слухи. Милонов порекомендовал заменить такие новости на конструктивную информацию.
"Используя весь ваш авторитет, а также авторитет крупнейшего профессионального объединения журналистов, наша страна должна получить глоток свежего информационного воздуха и позитива во время черного времени разгула коронавирусного поветрия", – приводит издание выдержку из обращения Милонова.
Комментарии
Давайте просто говорить правду
А, неудобно же
Зато лечить понос затыканием ж... это традиционное развлечение
Вирус милоно вамизулиной до сих пор прогрессирует.
Вот прям щас НТВ взяло и закрылось, и РЕН ТВ следом, и еще куча каналов с "туалетным" контентом
детский сад "Ромашка" № 8
Милонову вообще нужно запретить что-то предлагать запрещать, зкб уже со своими инициативами запрещать все.
Пусть он это скажет нашему правительству.
"обратился к главе Союза журналистов Владимиру Соловьеву"
Не знал, что это пархатое чмо ещё и Союзом журналистов заведует.
Да пора вообще уже по всем каналам только балет "Лебединое озеро" крутить круглосуточно!
23.05.2020 16:37
гость
Правильно! Телек уже и так почти никто не смотрит, а после такого его вообще все перестанут смотреть!
Уберите для начала все политшоу и Малахова.
Правильно, отключить телевидение, пусть бабули реальные новости хоть в интернете увидят
походу милонов очень мечтает чтобы можно было творить чё угодно и против кого угодно и как угодно - и чтобы всё об этом молчали и никто не узнал и всё шитокрыто....
23.05.2020 16:37
гость
Да пора вообще уже по всем каналам только балет "Лебединое озеро" крутить круглосуточно!
Уверен, что 90% граждан России с нетерпением ждут этого праздника!
"...сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить..."
новость из рубрики "Новости дна"
не мешайте слепцам в их безумии. дайте им наполнить меру своей скорби.Это два брата хрен да уксус , вова и его прислуга довели некогда бывшей некогда великой страной до каматозного состояния территорию