В России предложили временно запретить негативные новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить публикацию негативных новостей в период пандемии коронавируса. С соответствующим обращением парламентарий обратился к главе Союза журналистов Владимиру Соловьеву, сообщает издание NEWS.ru.
По словам Милонова, на самоизоляции люди "впитывают каждое слово журналистов". Однако, как подчеркивает депутат, наравне с добросовестными журналистами есть и те, кто "вбрасывает" негативные сообщения и специально нагнетает обстановку ради погони за трафиком, нередко искажая факты и слухи. Милонов порекомендовал заменить такие новости на конструктивную информацию.
"Используя весь ваш авторитет, а также авторитет крупнейшего профессионального объединения журналистов, наша страна должна получить глоток свежего информационного воздуха и позитива во время черного времени разгула коронавирусного поветрия", – приводит издание выдержку из обращения Милонова.
Комментарии
Давайте просто говорить правду
А, неудобно же
Зато лечить понос затыканием ж... это традиционное развлечение
Вирус милоно вамизулиной до сих пор прогрессирует.
Вот прям щас НТВ взяло и закрылось, и РЕН ТВ следом, и еще куча каналов с "туалетным" контентом
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