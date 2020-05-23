Сергей Лазарев разочаровался в музыкальной карьере

Российский певец Сергей Лазарев признался, что разочаровался в карьере. Об этом исполнитель сообщил на съемках шоу "Однажды" на телеканале НТВ.

Артист рассказал, что многим в музыкальном шоу-бизнесе "не хватает чувства вкуса, чувства собственного достоинства".

Также Лазарев пожаловался на то, что в хит-парадах оказываются люди, которые заплатили больше денег, а не добились этого своими усилиями.

"Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно", – признался Лазарев.

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