Почти полторы тысячи человек покусали клещи в Алтайском крае за неделю

За минувшую неделю в поликлиники Алтайского края обратились 1396 человек из-за присасывания клещей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона активности этих насекомых (с 24 марта) пострадали 5255 человек, среди них 1849 детей в возрасте до 14 лет. Всем детям, кому это было необходимо, ввели иммуноглобулин, за ними наблюдают медики.

При лабораторном исследовании вирус клещевого энцефалита был обнаружен в 5,3% случаев присасывания. Среди пострадавших клещевым энцефалитом никто не заболел.

В ведомстве также напомнили, что сейчас в Алтайском крае наблюдается пик активности клещей, в связи с чем следует соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется тщательно заправлять одежду и использовать отпугивающие средства.