Свыше девяти тысяч человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в России

За последние сутки в России выявлено 9 434 заболевших коронавирусом в 84 регионах, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольший прирост зараженных зафиксирован в Москве – 3190 человек, Московской области – 846 и Санкт-Петербурге – 363.

Таким образом, общее число заболеваний в стране выросло до 335 882 во всех регионах.

Также за сутки зафиксировали 139 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от COVID-19 скончались 3388 человек.

Выписаны из больниц за последние 24 часа еще 8111 пациентов. Всего выздоровело 107 936 человек.

Напомним, 23 мая стало известно о том, что в Алтайском крае коронавирусом заразились еще 69 человек, а общее число заболеваний в регионе выросло до 1254.