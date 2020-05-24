Воскресенье, 24 Май, 13:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,88
€ 78,44
26°

335882 +0
Обь
388см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

В Алтайском крае выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 1325 инфицированных
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в Алтайском крае коронавирусную инфекцию выявили у 71 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев инфицирования зарегистрировали в Барнауле – 69 человек. Также по одному зараженному выявлено в Новоалтайске и Первомайском районе.

Таким образом, общее число заражений в Алтайском крае выросло до 1325.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае привлекут к ответственности 50 нарушителей масочного режима. При этом большинство протоколов составили в Барнауле.

Напомним, масочный режим в Алтайском крае ввели 12 мая. Он подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.05.2020 11:40
гость

у 71 человека

Охренеть, количество заболевших за сутки каждый каждый день растет. И это еще без массовых танцев, как в Новосибирске

24.05.2020 11:48
- гость -

Таким образом, общее число заражений в Алтайском крае выросло до 1325.
Население Алтайского края около 2 300 000 чел. Итого заболело 0,057 процента.
А-А-А-А !!! Мы все умрём!!! Искусственно создаваемая паника.

24.05.2020 11:48
гость

очередную партию бессимптомных выявили?

24.05.2020 11:52
гость

А в Англии заболел куда больший процент. А умерло в Англии в 34 раза больше, чем выздоровело. А почему у нас должно быть лучше, чем в Англии?

24.05.2020 11:53
Лещ

А-А-А-А !!! Мы все умрём!!! Искусственно создаваемая паника. - так накой ты ее создаешь?!!! чудень

24.05.2020 11:56
гость

Вообще не уверен, если у нас количество заболевших достигнет 0,07 процента, больницы не переполнятся и медики не кончатся

24.05.2020 12:07
- гость -

а можно уточнить, из-за чего в Барнауле столько много за сутки?

24.05.2020 12:08
- гость -

24.05.2020 11:52
гость
А в Англии заболел куда больший процент. А умерло в Англии в 34 раза больше, чем выздоровело.

Вы забодали со своей Англией. Всё, пустая страна?
Здравый смысл не подсказывает, что так быть не может.

Это "Особенности национальной статистики", не более.
Но процент заболевших и умерших там больше, да.
Все люди-человеки одинаковы, и у них все переболеют, и у нас.
Только в Китае киборги антисоциальные, молодцы.

24.05.2020 12:14
- гость -

24.05.2020 12:07
- гость -

Провокатор 24.05.2020 11:48- гость -,24.05.2020 11:48гость,24.05.2020 11:52гость зомбирует население на несоблюдение санитарных правил, отрицая опасность заражения. Эта тактика приносит плоды. Люди не берегутся и инфицируются.

24.05.2020 12:20
- гость -

Менты в магазинах без масок... что о других говорить

24.05.2020 12:27
Гость

Итог выхода на работу 12 мая вот он

24.05.2020 12:28
- гость -

11:52
гость
Когда ж ты уже приберёшься со своей Англией! Ты ещё с хохлами сравни, выродок.

24.05.2020 12:33
Пионер

Итог выхода на работу 12 мая вот он

А до 12 мая не работали?))

24.05.2020 12:45
- гость -

24.05.2020 12:07
- гость -
а можно уточнить, из-за чего в Барнауле столько много за сутки?

да потому что проверять стали. в организации у кого-нибудь поднялась температура, выявили коронавирус - у всех остальных взяли анализ, ещё несколько человек выявили. а не поднялась бы температура у первого, так бы и переболели все бессимптомно и в ус не дули.

24.05.2020 13:13
- гость -

Причиной снижения роста новых случаев инфицирования COVID-19 в столице стало увеличение количества тестов. Массовая проверка позволила изолировать больных на ранних стадиях и замедлить темп распространения инфекции.

Надо массово тестировать на ВСЕХ предприятиях,водителей общественного транспорта и т. д.
Дорого? А растягивать "удовольствие",лечить больных, оплачивать врачам,закупать средства защиты, держать закрытыми турбазы и санатории.... ещё дороже!!!!!

24.05.2020 13:16
Наталья

Сколько выписано, написать забыли?

24.05.2020 13:22
Пионер

Надо массово тестировать на ВСЕХ предприятиях

Закроют принудительно всех. На борьбе с вирусом это никак не отразится. А проблем создаст абсолютно всем

24.05.2020 13:27
гость

Чем больше заболевших, тем меньше времени медики смогут уделить каждому, соответственно , тем больше будет тяжелых случаев, в том числе и смертельных. Я так понимаю , что и бессимптомное заболевание в начале может потом перейти в серьезную форму, так же , как и легкое в начале может молниеносно, в течение одного дня перейти в тяжелую пневмонию. И тяжело болеют не только пожилые, но и молодые тоже, хотя и реже. Но того , кто попадет в этот небольшой процент, эта статистика вряд ли утешит.

24.05.2020 13:29
гость

24.05.2020 12:28
- гость -

Сдохни, тварь. Тебе не долго осталось

24.05.2020 13:30
- гость -

24.05.2020 11:48
- гость -
Таким образом, общее число заражений в Алтайском крае выросло до 1325.
Население Алтайского края около 2 300 000 чел. Итого заболело 0,057 процента.
А-А-А-А !!! Мы все умрём!!! Искусственно создаваемая паника.
----------
А зачем ты паникуешь, кричишь здесь, как истеричка? Не паникуй, выпей валерианы и успокойся уже.

24.05.2020 13:33
гость

24.05.2020 12:08
- гость -
Вы забодали со своей Англией. Всё, пустая страна?
Здравый смысл не подсказывает, что так быть не может

Здравый смысл подсказывает, что вы сами не поняли, что написали. Чего быть не может? Карты всемирной организации здравоохранения в режиме онлайн быть не может? Так она есть

24.05.2020 13:37
гость

Сдохни, тварь. Тебе не долго осталось
_____________
Слово "недолго" пишется вместе, грамотный ты наш.

24.05.2020 13:48
гость

24.05.2020 13:37
гость
Слово "недолго" пишется вместе, грамотный ты наш.

Тут ключевое слово "сдохни". Да и со сроком тоже все понятно

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
13:40
В Республике Алтай начинают снимать ограничения по коронавирусу 1
13:13
Туристический сезон в Турции могут продлить до декабря 0
12:36
Лишь два российских региона прошли пик заболеваемости COVID-19 1
12:07
Жара и ветер. По западу Алтайского края объявлена чрезвычайная пожароопасность 0
11:36
В Алтайском крае выявили 71 новый случай заражения коронавирусом 23
11:08
Автомобиль взорвался на трассе в Алтайском крае 0
10:41
Антикарантинные танцы. Новосибирцы устроили вечеринку в центре города. Видео 34
10:10
В Республике Алтай число зараженных коронавирусом перевалило за сотню 0
10:04
Названо условие, при котором у россиян появится "неуязвимость" к COVID-19 10
09:32
Испания летом откроет границы для туристов 26
09:03
Бузова заявила, что была готова прибыть в захваченный банк 5
08:36
Автостоп не удался. "Нива" перевернулась и сгорела в Горном Алтае 1
08:03
Врач развеяла популярный миф о сладкоежках 3
07:35
Какие общественные зоны сделают на Алтае и урежут ли финансирование из-за COVID-19 6
07:04
Моя одежда теперь мне велика: люди, которые похудели и гордятся этим 3
06:33
В чем суть праздника Ураза-байрам и как мусульмане будут отмечать его в 2020 году 0
06:02
Без дождей и почти +30. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 мая 0
23:47
Жители Алтайского края прилетели в Толмачево из Узбекистана 3
23:15
Квартиру для аллергиков продают в Барнауле почти за 10 млн рублей 5
22:48
Барнаульцев призывают сообщать о незаконных рубках леса 2
22:12
Крыши объектов культурного наследия в Барнауле и Бийске отремонтируют 0
21:45
Алтайские спасатели с воздуха отслеживают нарушителей на "диких" пляжах 4
21:12
Барнаулец заплатит 30 тысяч рублей за то, что накричал на ребенка 14
20:36
Глава района в Алтайском крае предупредил жителей о всплеске COVID-19 0
20:05
Захватчик заложников в Москве требовал привести Ольгу Бузову 3
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 55 3
19:12
Мужчина захватил заложников в "Альфа-Банке" 0
18:42
Минздрав Алтайского края: в СК из-за невыплаты надбавок обратились не медики 9
18:17
Девочки из алтайского детдома похитили деньги у воспитательницы 4
17:47
Барнаульская квартира вошла в число самых больших в Сибири 3
17:18
В Бийске приступили к капремонту улицы Короленко 0
16:46
Свыше девяти тысяч человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в России 9
16:11
Житель Барнаула продает коллекцию моделей автомобилей за 155 тысяч рублей 1
15:35
В России предложили временно запретить негативные новости 16
15:02
Почти полторы тысячи человек покусали клещи в Алтайском крае за неделю 3
14:37
Сергей Лазарев разочаровался в музыкальной карьере 5
14:11
В Бийске злоумышленник украл строительные инструменты из сарая 0
13:38
Пандемию назвали "отрезвляющим душем" для человечества 5
13:04
Житель Республики Алтай похитил у односельчанина десять коз и двадцать овец 0
12:33
В Барнауле отменили ряд авиарейсов на май и июнь 2
12:01
В МЧС предложили ужесточить наказание за пожары по неосторожности 1
11:27
В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом 46
11:18
Малышева рассказала, у кого могут быть "страшные" проблемы из-за COVID-19 3
10:44
Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле 3
10:12
50 нарушителей масочного режима в Алтайском крае привлекут к ответственности 38
09:35
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
09:06
Чернокожий актер в сериале о Екатерине II шокировал российских зрителей 12
08:47
Больше разговоров было. Алтайский край заработал на приватизации всего 10 млн рублей 3
08:16
Американец буквально воспринял совет использовать фильтры на фото в соцсетях 5
07:49
Ищите золото и не трогайте землю. Что нельзя делать в Симонов день 23 мая 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.