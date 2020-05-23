В Бийске приступили к капремонту улицы Короленко

Фото: instagram.com/studenikin_biysk

Подрядчики приступили к капремонту проезжей части улицы Короленко в наукограде. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава Бийска Александр Студеникин.

"Начали капитальный ремонт улицы Короленко. Работы ведутся в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", – написал Студеникин. – В следующем году планируем приступить к ремонту переулку Складского в этом микрорайоне".

Как ранее писал amic.ru, в Бийске в 2020 году по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируют отремонтировать 30 км дорожного полотна.

Сделают комфортными для проезда улицы Советскую, Яминскую, Иркутскую, Докучаева, Короленко, Пригородную, Ударную, 2-ю Набережную, Горно-Алтайскую, переулок Турусова, а также автодороги п. Нефтебаза общей протяженностью 15,7 км.

В 2019 году в Бийске отремонтировали 19 автодорог протяженностью 17,6 км. На работы потратили 279, 9 млн руб.