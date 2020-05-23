Барнаульская квартира вошла в число самых больших в Сибири

Специалисты ЦИАН исследовали рынок новостроек Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов по самым большим квартирам в новых жилых комплексах.

Для рассмотрения были отобраны квартиры в строящихся жилых комплексах, а также в домах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. Один из критериев исследования – жилье должно быть без отделки.

Самую большую квартиру нашли в Новосибирской области. За 32 млн рублей там можно купить жилье площадью 270 кв. метров.

Второе место в рейтинге заняла Иркутская область, где за 6,3 млн рублей продают жилую недвижимость на 222 "квадрата".

Тройку замкнул Красноярский край. Там за 10,2 млн можно приобрести квартиру площадью 205 кв. метров.

Четвертое место занял Алтайский край, где нашли жилье площадью 163 "квадрата". Квартиру в Барнауле предлагают купить по цене 9,8 млн рублей.

Последней в пятерке стала Омская область. В столице региона продают жилье на 152 кв. метра за 20,6 млн рублей.