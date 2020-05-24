Врач развеяла популярный миф о сладкоежках

Чрезмерная любовь к сладкому не может передаваться генетически. Об этом сообщила нейропсихолог Ирина Хвингия в эфире радио Sputnik.

По ее словам, наследственных сладкоежек не бывает, да и как таковой генетической предрасположенности к десертам тоже нет. Однако, отмечает специалист, если мама во время беременности ела очень много сладкого, то потребность к таким продуктам может привиться и ребенку.

Кроме того, такая зависимость может сформироваться и во взрослом возрасте. Важную роль здесь играют так называемые психологические якоря.

"В нейролингвистическом программировании есть система якорения. Например, когда происходит что-то хорошее, мы кладем руку на плечо, и это состояние фиксируется. Каждый раз, когда будет происходить какая-нибудь "бяка", вы кладете руку на плечо и вспоминаете то хорошее состояние. Примерно по такому же принципу мозг якорит приятное. Нам было грустно, мы съели шоколадку и стало хорошо. Не могли сконцентрироваться, съели пирожное и сконцентрировались. Мозг запоминает эти реакции, эти якоря, поэтому у людей появляется потребность в сладком", – рассказала Хвингия.

При этом стать менее зависимым от сладкого тоже можно, однако отказываться от него стоит постепенно и очень осторожно. В противном случае полный и резкий отказ от таких продуктов обернется сильным стрессом для организма и может сделать только хуже, предупреждает врач.