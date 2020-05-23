Девочки из алтайского детдома похитили деньги у воспитательницы

Двое несовершеннолетних воспитанниц детского дома в Панкрушихинском районе осудили за хищение средств со счета воспитательницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи доказали, что девочки 15 и 17 лет в августе 2019 года воспользовались доверием педагога детского учреждения в корыстных целях. Одна из них попросила мобильный телефон под предлогом выхода в социальную сеть.

Пока сообщница отвлекала потерпевшую, злоумышленница через специальное приложение перевела деньги со счета воспитательницы на свой.

Суд признал воспитанниц детдома виновными в краже группой лиц по предварительному сговору и приговорил их к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.