Минздрав Алтайского края: в СК из-за невыплаты надбавок обратились не медики

В Минздраве Алтайского края прокомментировали информацию о жалобах сотрудников младшего медперсонала городской больницы № 3 в Рубцовске на неполные выплаты за работу с больными коронавирусом. Комментарий представителя ведомства приводит Telegram-канал "Ленина, 59".
"По информации главного врача Рубцовской горбольницы "№3, выплаты, положенные медикам в рамках двух постановлений правительства, получили все работники отделения, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам с ковидом, – уточнили в Министерстве здравоохранения. – С жалобой в Следственный комитет обратились немедицинские работники, которые не работают в ковидном госпитале".
В Минздраве уточнили, что соответствующую информацию уже довели до регионального управления Следственного комитета, которое ранее распространило сообщение о жалобах.
Как следует из комментария министерства, главврачи доводят до коллективов медучреждений информацию о стимулирующих выплатах и правилах их начисления.
При возникновении недопонимая по поводу размера надбавок врачам рекомендуют звонить на горячую линию Минздрава.
Ранее amic.ru писал, что Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом.
Глава государства обратил внимание, что он назвал конкретные цифры выплат для врачей, медперсонала и экипажей скорой помощи. И эти надбавки должны были начисляться за сам факт работы с пациентами, а не за отработанные часы и минуты.
О дополнительных выплатах медикам Путин объявил еще в начале апреля. Для врачей, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50 тысяч, а для младшего медперсонала и водителей – 25 тысяч.
Комментарии
Подицаям - боевые
Врачам - призовые
Населению - маскарад
Кто поверит главврачу?
Заявления ни о чём. Сколько конкретно получили работники больницы?
С жалобой в следственный комитет обратились немедицинские работники, которые не работают в ковидном госпитале".
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Разумеется, немедицинские работники. Медицинские боятся, скорее всего.
С жалобой в следственный комитет обратились немедицинские работники, которые не работают в ковидном госпитале".
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Разумеется, немедицинские работники. Медицинские боятся, скорее всего.
Пусть СК расскажет о проверке. Изучали ли они документы на месте?
А то как происходит? Пишут заявление в Прокуратуру. Прокуроры пересылают жалобу тем, на кого жалуются. Нарушители срочно меняют документы, основываясь на жалобе, с которой их ознакомили ( а там даты, суммы, ФИО), что-то могут изъять, сделать задним числом, потом вставить в приказы. И отвечают прокурору - нет, что вы, мы этого не делали, жалоба необоснована. Прокуратура отвечает жалобщику - вот, они заверили, что ничего не нарушали.
А может послать бийского главврача и уехать в московскую область, которая сейчас активно ищет мед.персонал? Условия работы там 100% не хуже, а возможность роста - 100% больше.