Минздрав Алтайского края: в СК из-за невыплаты надбавок обратились не медики

В Минздраве Алтайского края прокомментировали информацию о жалобах сотрудников младшего медперсонала городской больницы № 3 в Рубцовске на неполные выплаты за работу с больными коронавирусом. Комментарий представителя ведомства приводит Telegram-канал "Ленина, 59".

"По информации главного врача Рубцовской горбольницы "№3, выплаты, положенные медикам в рамках двух постановлений правительства, получили все работники отделения, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам с ковидом, – уточнили в Министерстве здравоохранения. – С жалобой в Следственный комитет обратились немедицинские работники, которые не работают в ковидном госпитале".

В Минздраве уточнили, что соответствующую информацию уже довели до регионального управления Следственного комитета, которое ранее распространило сообщение о жалобах.

Как следует из комментария министерства, главврачи доводят до коллективов медучреждений информацию о стимулирующих выплатах и правилах их начисления.

При возникновении недопонимая по поводу размера надбавок врачам рекомендуют звонить на горячую линию Минздрава.

Ранее amic.ru писал, что Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом.

Глава государства обратил внимание, что он назвал конкретные цифры выплат для врачей, медперсонала и экипажей скорой помощи. И эти надбавки должны были начисляться за сам факт работы с пациентами, а не за отработанные часы и минуты.

О дополнительных выплатах медикам Путин объявил еще в начале апреля. Для врачей, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50 тысяч, а для младшего медперсонала и водителей – 25 тысяч.