Мужчина захватил заложников в "Альфа-Банке"

Мужчина захватил шесть заложников в отделении московского банка, расположенного по адресу Земляной вал, 41/1, сообщает РИА "Новости". На снимках видно, что речь идет об "Альфа-Банке".

Неизвестный угрожает взорвать здание. Какие требования он выдвигает, пока неизвестно.

С ним ведут переговоры представители силовых структур. Они оцепили место происшествия.

По информации Mash, злоумышленнику 27 лет. Он работает курьером. Мужчина утверждает, что у него в рюкзаке бомба.

По данным издания, в результате переговоров курьер выпустил часть заложников. Теперь он удерживает двоих человек.