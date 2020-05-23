Глава района в Алтайском крае предупредил жителей о всплеске COVID-19

Глава Тюменцевского района выступил с обращением к населению в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Его опубликовала местная газета "Вперед".

"К сожалению, сегодня ситуация не может нас не тревожить. На 22 мая у жителей Тюменцевского района выявлено 18 случаев заражения опасным вирусом, один из которых – с летальным исходом, — заявил Иван Дитц. — Пандемия обнаружена в Юдихе, Тюменцеве, Шарчине, Королевском, Черемшанке. Мы с вами понимаем, что число инфицированных, скорее всего, может увеличиться".

Он призвал население соблюдать все необходимые меры профилактики, в том числе, масочный режим, социальное дистанцирование и режим самоизоляции.

Руководитель муниципалитета попросил местных жителей воздержаться и от поездок в другие населенные пункты.

По его словам, особенно внимательными следует быть родителям. Необходимо следить за детьми, чтобы они не появлялись в местах массового скопления людей, в частности, на детских площадках и стадионах, подчеркнул Дитц.

Глава района также поблагодарил население за ответственное отношение к здоровью – как к своему, так и других людей. Он попросил людей усилить профилактические меры и попросить об этом своих близких.